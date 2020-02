Que alguien escuche a Guterres

Desde los años cincuenta del siglo pasado, se han presentado no sólo reclamos sino propuestas de reforma de diferentes grados a la institución de las Naciones Unidas. Todas han resultado inocuas. Pero no por ello se debe dejar de llamar la atención sobre la urgencia de que alguien por lo menos les pongan atención a los llamados sin esperanza del Secretario Guterres, para que se detenga ahora mismo tanta barbarie en contra de comunidades indefensas, cuyas imágenes desfilan ante el mundo en medio de las de farándula, que sirven de anestesia contra el dolor que deben causar los dramas humanitarios. Al tiempo que se debe fortalecer la idea de organización de una ciudadanía mundial que reclame algún tipo de institucionalidad que corresponda a las necesidades y perspectivas de un mundo que se adentra ya a su tercera década de un nuevo siglo, en medio del desorden.

La apelación al derecho internacional, y a sus principios y prácticas, abunda también en muchos otros escenarios como elemento retórico indispensable pero inocuo. No es raro que alguien invoque determinado principio y se proclame campeón de su defensa, pero a la hora de la verdad no sea consecuente, pues deja ver que lo utiliza para justificar lo que le parezca y sobre todo lo que le convenga.

Para el mundo no es nada bueno que la de Antonio Guterres sea por allá una vocecita asfixiada por la gritería de jefes de tribu que proclaman sus intereses y buscan hacerlos valer sin someterse a ningún orden. Peor aún es que no exista ninguna institución capaz de defender a miles de mujeres y niños víctimas de la guerra, y mucho menos de silenciar fusiles y hacer justicia.