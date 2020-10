¿Qué cambió en el Chocó tras la visita de Duque?

No entiendo por qué el presidente de la República no atiende a la minga indígena ni asiste al acto que da pie para que se inicie la construcción del metro de Bogotá por ir al municipio de Quibdó, no para hacer la entrega de una megaobra de infraestructura, ni para dar inicio a grandes proyectos de inversión en el departamento del Chocó, sino para caminar unas cuantas cuadras durante 10 o 15 minutos y luego retirarse de la región.

¿A qué fue el presidente Duque al Chocó? ¿Era necesario gastar recursos públicos en combustible para su viaje en avión o en helicóptero? ¿Valía la pena utilizar personal del Ejército y de la Policía para el dispositivo de seguridad, que fue un show propio de un circo, cuando hay temas más urgentes que se deben tratar? ¿Es justo que el presidente malgaste el dinero de los impuestos de los colombianos de esta manera? ¿Qué cambió en el departamento tras la caminata de 15 minutos del presidente Duque?

El territorio chocoano tiene problemas de pobreza y atraso por cuenta del abandono estatal al que ha estado sometido durante décadas, y no se van a solucionar ni a acabar con una caminata de menos de media hora del primer mandatario.

Tampoco puede conocer ni enterarse de lo que ocurre en la región con solo dar una miradita por unas cuantas calles, sin hablar con los líderes comunitarios, ni con los campesinos, población indígena, mujeres, jóvenes y las autoridades locales. De modo que no se puede equiparar esta caminata con una visita oficial, que tiene otro tipo de características y componentes serios.

Todos sabemos que en ese departamento la mayoría de sus habitantes viven en condiciones de pobreza extrema, que el desempleo juvenil supera el 40 %, que a pesar de ser el territorio más lluvioso del mundo la mayoría de sus municipios y veredas no cuentan con servicio de acueducto ni luz eléctrica las 24 horas, y que, por supuesto, las condiciones de conectividad a internet son escasas.

Nada de lo anterior se soluciona con una vuelta al malecón de 15 minutos y sí resulta bastante ofensivo que con esta caminata se pretenda hacer creer que el presidente visita a las comunidades en sus regiones para escuchar sus problemas y buscar soluciones, sobre todo cuando se ha demostrado en dos años de gobierno que con ir dos horas a un lugar el primer mandatario no es capaz de resolver los temas pendientes. No lo hizo en Samaniego (Nariño), tampoco lo hizo en el Cauca, mucho menos será capaz de hacerlo en el Chocó.

¿Por qué creer en las buenas intenciones que pueda tener una caminata de 15 minutos del presidente Duque en el municipio de Quibdó, cuando se negó a asistir a la entrega de los restos de las víctimas de la masacre en Bojayá por quedarse en Bogotá para la inauguración de un programa de televisión donde invitaba a la gente a conectarse con Duque, cuando lo lógico era que Duque se conectara con la gente?

Insisto en mi pregunta: ¿qué cambió en el Chocó con la visita de 15 minutos del presidente Duque?

@sevillanoscar