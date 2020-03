¿Qué diablos significa ser progresista hoy en día?

Y qué decir de la izquierda identitaria, que ha renunciado a pensarse por fuera de la raza, el género o la nacionalidad. Estas nuevas fuerzas sin duda reivindican a poblaciones que han sido denigradas. Piden cambios sociales, apertura, derechos. Pero limitan sus luchas al colectivo con el que se han fundido. Encerradas en estos compartimentos estancos, no contribuyen a la unión social sino a la fragmentación. No aspiran a que los derechos que reivindican se generalicen; más bien tienden a dividir al mundo entre opresores y oprimidos, y mientras para los segundos exigen compensaciones, para los primeros piden reeducación y oprobio, además de una dosis de corrección política y de autocensura, justo lo que hace brotar los colmillos de los de la derecha populista, Proud Boys incluidos.

Debería ser bastante claro: el progresista es quien no le teme al cambio social porque considera que siempre hay algo que se puede mejorar. Sin embargo, el asunto ya no es tan sencillo. Hoy pasa por progresista una actitud totalmente opuesta, la conservacionista, la que de quienes rechazan las vacunas, prefieren las curas espirituales a las científicas y privilegian el bucolismo a las ciudades. Son personas que rechazan el cambio y se dicen progresistas, por una razón. Porque la crisis climática y la globalización han despertado un culto popular por el ecologismo, el espiritualismo y las identidades vernáculas.