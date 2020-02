Colombia es una distopía, una aberración, un solar de señores feudales y de los intereses de organismos como el FMI, el Banco Mundial, la Ocde… Una heredad de sátrapas y criminales, de desvergonzados hampones empotrados en el Estado y el gobierno. No somos ningún acto de fe los colombianos. Un país trágico. ¡Ah!, y si no fuera por tantas miserias y atentados contra la dignidad humana, seríamos también una comedia lamentable.

Es un país de exclusiones y prolongadas violencias. A mediados del siglo XX, la barbarie liberal-conservadora asoló los campos y convirtió a las nacientes ciudades en un hacinamiento de los sobrevivientes. Y el Frente Nacional, una alianza de las élites en el poder, no tuvo en cuenta a otras expresiones políticas. Nada de terceros partidos ni de disensos. Nada. Y la violencia continuó. Los 60, con el surgimiento de guerrillas, con bombardeos a las autodefensas campesinas, apoyado el fuego celestial por los Estados Unidos, siguió sembrando de llamas los campos en los cuales —pese al poeta— ya el verde no era de todos los colores.

¿Qué es Colombia? En realidad, no es un acto de fe, como se proclama del “ser colombiano” en Ulrica, un cuento de Jorge Luis Borges. No es un sueño de Simón Bolívar, al que su aspiración de un país de fraternidades se la distorsionaron y erigieron en una republiqueta, con príncipes feudales, con clérigos a favor de los terratenientes, con una educación confesional… Colombia, en esencia, es un país desigual (uno de los más inequitativos del mundo, según el Coeficiente de Gini), en cuya historia de perplejidades siempre ha estado presente la violencia como un mecanismo perverso de resolución de conflictos.