¿Qué esperamos para enfrentar el peor problema nacional?

El gobierno Duque no tiene aún estrategia contra el homicidio. Manda tropas a las zonas calientes, pero según los expertos, es difícil decir si incidieron en las leves mejorías que arrojó el 2019. Es que no es un asunto de ejército. La mayoría de los homicidios son en las ciudades y se concentran en unos cuantos barrios . Suceden los domingos por las noches. En centenares de casos, quien ataca llega y se va caminando.

¿Por qué no conseguimos unirnos y acabar con la muerte prematura de estos adolescentes? Porque, sumadas a las batallas ideológicas, la pequeñez política y la indiferencia de las élites frente a lo que casi nunca los pone a llorar (la mayoría de las víctimas son pobres y sin educación, incluso 213 analfabetas, dice la estadística policial), no conseguimos vislumbrar siquiera que esa debería ser una meta común.