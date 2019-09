¿Qué esperan los empresarios del nuevo Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación?

none

Con gran éxito y en el marco del 4º Congreso Empresarial Colombiano (CEC) celebramos los 75 Años de la ANDI, no podría ser en otro lugar distinto a Medellín, pues fue allí donde hace 75 años, 44 visionarios empresarios del país fundaron el que es hoy el gremio empresarial mas importante del país.