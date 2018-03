¿Qué hacemos para derrotar el abstencionismo?

“Yo no voto porque todos los políticos son unos corruptos”, dice una empleada doméstica. “Jamás he votado, no sé cómo es eso y no me interesa”, afirma una mamá joven. “Me da pereza salir a votar porque al final la gente decente es derrotada”, opina un amigo librero. Y así es como gente a mi alrededor, de distintas edades y condiciones sociales, sigue engrosando la cifra de abstencionismo en Colombia.

La jornada del domingo pasado así lo demuestra con un 51,10% de la población que podía ejercer su derecho constitucional al voto para elegir a los integrantes del Congreso de la República y prefirió quedarse en su casa.

Al analizar las cifras de la Registraduría sobre la participación en las elecciones (presidente y Congreso) llevadas a cabo desde el año 2002 hasta las del domingo, y las del plebiscito sobre los Acuerdos de Paz, por cierto unas de las más altas con un abstencionismo del 62,57%, es posible determinar que el promedio es del 55,68%.

Las cifras deberían llevarnos a reflexionar qué es lo que sucede y cómo podríamos fracturar ese círculo vicioso. Yo no tengo la respuesta, pero sí me encantaría encontrar una fórmula de participación que por fin, algún día, resulte transformadora.

Además de la apatía y la ausencia de cultura democrática, los ciudadanos están principalmente hastiados de la corrupción. Pero si es así de claro, ¿por qué no expresan su rechazo en las urnas?, ¿por qué no apoyan a los congresistas que han mostrado un comportamiento honorable?, ¿por qué no revisan las nuevas alternativas que tienen un auténtico sentido del servicio a la comunidad con altos valores éticos y lejanos de los vicios y mañas de la política tradicional?

En el año 2013 el Centro de Estudios en Democracia y Asuntos Electorales de la Registraduría y el Grupo de Análisis Político de la Escuela de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Sergio Arboleda realizaron el trabajo titulado “Abstencionismo electoral en Colombia: una aproximación a sus causas”. Allí propusieron un debate sobre la pertinencia de adoptar en la Constitución Política la figura del voto obligatorio, luego de analizar las experiencias en Argentina, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Ecuador, Honduras, México, Paraguay, Perú, Uruguay, Australia, Bélgica, Grecia, Luxemburgo, México y Turquía, países que lo instauraron como consecuencia de la baja participación electoral.

El año pasado el entonces ministro del Interior Juan Fernando Cristo sugirió dentro de la reforma política el voto obligatorio por dos periodos, pero la propuesta como bien recordarán no contó con el apoyo ni del presidente Santos ni del Congreso.

César Rodríguez, director de Dejusticia, escribió una columna titulada “Razones a favor del voto obligatorio”, y uno de sus argumentos fue que no es cierto que esa práctica atente contra la libertad. “En realidad, deja intactas las opciones actuales, porque consiste no en votar por alguien, ni siquiera votar Sí o No, sino en salir a votar. Quienes ven en la abstención un acto de protesta, pueden lograr aún más haciendo explícito su descontento votando en blanco”.

¿Qué tal si ensayamos esa fórmula un par de periodos presidenciales? Repito, no tengo las respuestas, sí tengo muchas dudas y me gustaría explorar con ustedes, amables lectores, distintas salidas. Porque así como vamos les estamos dejando el país a los capataces de siempre que siguen manejando lo nuestro como si fuera su potrero.

*Periodista. @ClaMoralesM