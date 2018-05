¿Qué le pasó a Vargas Lleras?

No cabe la menor duda de que Germán Vargas Lleras es el candidato mejor preparado para llegar al cargo de presidente de la República. Su experiencia como concejal de Bogotá, senador, ministro del Interior, ministro de Vivienda y vicepresidente de la República lo ratifica. Sin embargo, no se entiende cómo es que su paso por diferentes cargos públicos no le ha ayudado a generar un mayor entusiasmo en el electorado colombiano.

De ser el primero en las encuestas de preferencia electoral, pasó a un cuarto lugar, y los sondeos que más le favorecen lo colocan en un tercer puesto, sin que se vea una mejoría en la intención de voto de los colombianos.

Vargas Lleras es un hombre formado en la política, que sabe cómo se manejan unas elecciones. No en vano ha logrado construir una fuerza electoral en Colombia como Cambio Radical, aunque puede uno no estar de acuerdo con las actuaciones de algunos de sus miembros, no se puede desconocer que hoy por hoy ha crecido de tal forma que para gobernar desde lo nacional es necesario contar con su apoyo.

Tampoco se puede desconocer que es una persona con una capacidad laboral que pocos gobernantes en nuestro país poseen. La manera como dirigió los proyectos de infraestructura y de vivienda mientras ocupó el Ministerio de Vivienda y la Vicepresidencia de la República es la mayor prueba.

Por todo lo anterior, no entiendo cómo un político de toda la capacidad y la experiencia de Germán Vargas Lleras no logra recuperarse en las encuestas.

Me pregunto si el coscorrón a su escolta; su mal temperamento; su intención de querer desmarcarse del Gobierno Nacional de que hizo parte, y la arrogancia con la que habló durante la primera entrevista que concedió al director de Caracol Noticias, Juan Roberto Vargas, fueron el motivo para que el electorado se desmotivara y le dejara de ver como una opción atractiva.

Puede ser que el estudio de Cifras y Conceptos tenga razón en la medida en que Germán Vargas Lleras es el candidato que mayor apoyo político tiene de parte de caciques electorales de Cambio Radical, la U, algunos conservadores y de uno que otro liberal, y por eso de manera muy arriesgada le proyecte en segunda vuelta, contando con el arrastre de maquinaria que esto pueda tener. Sin embargo, es claro que su nombre no despierta mayor entusiasmo como si lo hacen los de Duque y Gustavo Petro.

Para colmo, las esperanzas de que pudiese despegar en la intención de voto se empezaron a diluir con las imágenes de un grupo de jovencitas caminando en traje de baño con propaganda alusiva a su campaña, que no se sabe de quién fue la idea, si de personas que le apoyan y que hoy avergonzadas por la metida de pata lo niegan, o de la competencia política a la que con tal de llevarse por delante a los demás no le importa acudir a métodos sucios.

Finalizando el año 2017 tuve la oportunidad de dialogar con uno de sus asesores de campaña, quien me aseguró que al interior del grupo más cercano al candidato habían reflexionado que “tenían todo para ganar, pero que podían perder las elecciones”, a juzgar por los hechos la predicción se está cumpliendo y a lo mejor el electorado colombiano le esté pasando la cuenta de cobro a Germán Vargas Lleras, no solo por haber menospreciado el proceso de paz, sino además por los errores de manejos políticos, como por ejemplo el no generar desde mucho antes acercamientos con las fuerzas del centro y sí en cambio pretender pelearle los votos a Uribe en la derecha, todo lo anterior sumado a su mal temperamento, hecho que es de público conocimiento.

Ya veremos qué ocurre con Germán Vargas Lleras el próximo 27 de mayo cuando se cumple la primera vuelta de unas elecciones que han sido largas y tediosas, si como dice Cifras y Conceptos pasa a segunda vuelta o si por el contrario, como indican las encuestas de preferencia de voto, su nombre se desvaneció en el tiempo y no logró cuajar.

En todo caso es innegable que Vargas Lleras, así no logre llegar a la Presidencia de la República, seguirá jugando en la política colombiana, con alguna otra aspiración a cargo público o manejando los hilos del poder desde afuera.