¿Qué mundo dejará la pandemia?

Queda por ver, entonces, si la pandemia será una corrección o un paso adicional en el debilitamiento de la democracia, porque el aumento del poder del Estado puede no limitarse al intervencionismo económico y avanzar en lo político hacia formas más autoritarias. Por una razón muy importante: con el modelo chino, ya no es indispensable la democracia para combatir el comunismo porque el autoritarismo no es anticapitalista.

Si la pandemia desemboca en una crisis económica de las proporciones de la depresión de los años 30 del siglo pasado, no hay duda de que será el Estado quien protagonice los años de la recuperación económica y que su fortalecimiento sea mucho mayor a lo que fue durante la crisis financiera de 2008, no solo porque la proporción del daño es mucho mayor, sino porque, además de las finanzas personales y el sistema financiero, se afectó la salud de la gente y el sistema de salud.

Esta megacrisis puede acelerar el cambio de modelo, pero no se sabe hacia dónde. Si hacia un esquema similar al de la posguerra, o hacia una nueva síntesis que combine Estado de bienestar y Estado neoliberal. Y no se sabe si las consecuencias del coronavirus van a producir cambios exclusivamente en lo económico, o si también tendrán efectos políticos importantes, pues llega en un momento de gran debilitamiento del modelo democrático.