Que no nos hierva la sangre

Traigo a colación esta lectura porque en Colombia parece cada día más difícil dialogar entre personas que piensan diferente y construir consensos sobre temas fundamentales. Quizás el ejemplo más claro es lo que viene sucediendo con el Acuerdo de Paz. Este no es perfecto, es susceptible de ser mejorado, pero al fin y al cabo es un acuerdo suscrito entre el Estado colombiano y las Farc, que está protegido por mandato constitucional y que antepone sobre cualquier otro interés los derechos de millones de víctimas a conocer la verdad, a la reparación y a la no repetición. Y a pesar de esto, ha generado una profunda polarización en la sociedad colombiana.

Como lo señala Minson, las democracias son más sanas y funcionan mejor cuando los ciudadanos escuchan y entienden opiniones diversas, tanto con las que están de acuerdo como con las que no. Pero a la vez señala que, consciente o inconscientemente, con frecuencia las personas se encierran en espacios físicos y virtuales o interactúan solo con quienes comparten sus creencias y posiciones. Y son estos cerramientos los que no nos permiten generar diálogos constructivos, deponer la arrogancia, escuchar sin prejuicios, aun si no estamos de acuerdo con todo.