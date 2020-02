¿Qué pasó con la vivienda rural?

Al visitar al director de vivienda rural a fínales del 2019, para indagar sobre el tema, me dijo que todo se lo habían robado y que varios funcionarios han ido a la cárcel, por apropiarse indebidamente de los recursos; pero, lo más grave es que varios contratistas que han incumplido no dan señales de vida, es decir, se refundieron en los laberintos de la corrupción.

Varias de las cadenas productivas, requieren de una reestructuración de mucho fondo, puesto que muchas de ellas, no son más que receptoras de burocracia inoperante y despectiva; cuando se les visita en vía de información o asesoría de proyectos productivos, no tienen el más mínimo conocimiento sobre el tema.