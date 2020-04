¡Qué peligro!

Pero no se puede reducir el asunto a consideraciones meramente propagandísticas o electoreras. Cada una de esas determinaciones tiene hondas consecuencias. Ponerle recompensa a Maduro aleja cualquier posibilidad de una salida política y lo atornilla más al poder. El plan de transición, como el llamado plan de paz de oriente medio -todo para Israel y solo concesiones para los palestinos- nació muerto. Y la presencia de buques de guerra frente a las costas de Venezuela es de por sí una provocación muy grave que ya captó la atención de Rusia y China. Todo esto, que cuenta con la actitud cómplice de Duque, genera un clima enrarecido en el cual pululan extrañísimos casos turbios como el del ex general Clíver Alcalá, involucrando en primerísimo lugar a Colombia.

No es exactamente el America First que deseaba Donald Trump. Después de largas semanas de negación y luego minimizando los efectos de la pandemia en EE. UU., las cifras fueron tan contundentes que se vio obligado a cambiar de estrategia. Declarándose un presidente de tiempos de guerra, ahora toma medidas y cita ruedas de prensa diarias, acompañado por expertos, quienes en más de una ocasión lo han tenido que corregir y a veces contradecir públicamente. Sin embargo, la respuesta, a todas luces, ha sido tardía e incoherente. Hoy, los estados se pelean entre sí por tener ventiladores y equipos médicos.