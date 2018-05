“Qué pereza esta politiquería, qué pereza lo que está sucediendo”, es lo que oímos a diario. Qué bueno que se acaben estas elecciones, dice la gente. Y es que este acontecer político ha sido largo, muchos debates, mucha pelea, y ahora el tiempo poselectoral lo que deja es un mal sabor y ratifica que están hastiados de la política y de la forma en que se hace. No se salva nadie, todos hablan mal del otro, y digo todos. Se atacan por los programas, por las alianzas, bien si estás conmigo, mal si no lo estás. Finalmente, todos los que están en la contienda electoral son políticos, la diferencia está en cómo se hace la política; todos cuestionan, pero están ahí y son parte.

El ataque personal se ha convertido en pan de cada día, las falsas noticias y las verdades a medias rondan y las redes las repiten sin asidero. Los chistes van de un lado a otro en las redes: que tiene una gran casa y quiere expropiar, que usa correa y zapatos Ferragamo y jeans de marca. Por otro lado, que es una marioneta, que no pudo votar porque no encontró su mentor en el tarjetón, que qué pregunta tan chimba, que invitan al entierro en una funeraria y así son interminables las historias en las redes. Hay ingenio y hay creatividad, yo sonrío, pero me pregunto también por qué no usar ese ingenio en construir un programa y conocer las necesidades y las propuestas de la gente sobre temas que son de interés para todos. Finalmente, la política es gobernar para y con los ciudadanos en busca del interés común.

Cómo cambiar la política, cómo hacer de la política una forma de participación de todos, una herramienta para buscar una mejor sociedad, ese debería ser el propósito.

La contienda electoral continúa y más que hablar de acuerdos programáticos, de buscar temas de interés nacional, están en la pelea y en la crítica de que si este o aquellos se unieron con uno de los dos candidatos y se especula sobre las razones. Respeto a los candidatos y sus propuestas, tengo mis acuerdos y mis diferencias, creo que es necesario mayor desarrollo social, pero igualmente es indispensable el desarrollo económico, necesitamos más educación, más capacitación para generar más empleo. Necesitamos vivir en paz y generar más oportunidades en el campo, especialmente en aquellos territorios donde la guerra no lo ha permitido. Necesitamos oír y trabajar por aquellos en pobreza y llevar más inversión a aquellas regiones olvidadas.

Las alianzas son necesarias, unos querrán uno y otros querrán otro. Y gracias a Dios hay alternativas y diferencias. Otros no querrán ninguno de los extremos y se expresarán en las urnas votando en blanco. Aquí lo importante es el voto y que el ciudadano se manifieste. Y es que a veces no nos damos cuenta de que tenemos una responsabilidad y es que nosotros tenemos que ser también parte de la construcción de nuestro país.

Qué bueno fuese que sea un 7 de agosto para empezar una nueva etapa en la vida colombiana, qué bueno fuese un país unido en unos derroteros por el bien común. Y que gobiernen los mejores, no importa de dónde vengan.