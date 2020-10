¿Qué sabemos de los indígenas?

Aida Quilcué, indígena nasa del Cauca, dijo en una entrevista para el programa radial La Verdad en Voz Alta que es urgente “descolonizar la verdad” sobre las comunidades indígenas de Colombia. Tiene razón. La llegada de la minga a Bogotá ha demostrado que poco o nada sabemos los colombianos de esa población y sus territorios.

Lo grave no es solo no saber sobre los indígenas, sino mentir sobre sus comunidades, desinformar sobre su cultura y sus actividades, y más peligroso aún es discriminarlos, desplazarlos de sus tierras y matarlos. De los 115 pueblos indígenas en el país, 68 están en riesgo de exterminio físico y cultural como consecuencia del conflicto armado y porque no son sostenibles las actividades económicas en sus territorios. Esa información está confirmada por la Corte Constitucional y la ONIC.