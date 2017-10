¡Que vivan las brujas!

Dentro de la fiebre expiatoria, o sea de pedir perdones a diestra y siniestra, que atacó al Vaticano desde 1998, siento que le faltó pedir perdón, uno grande, uno con una penitencia ruidosa y multitudinaria, y numerosos actos de verdad y reparación, a las mujeres.

A Galileo, al pueblo hebreo, a los indios nativoamericanos, a los pobres, Juan Pablo II les fue dedicando distintas jornadas de expiación. Pero a las mujeres las metió en el mismo saco con “las razas” y “las etnias” en esa famosa ceremonia del primer domingo de cuaresma del 2000, cuando admitió faltas contra la dignidad humana y aceptó siete errores históricos de su iglesia. Ese día, uno de los pecados cometidos “al servicio de la verdad” fue la violencia y la intolerancia contra otras doctrinas, las guerras de religión, los abusos en las cruzadas y los “métodos coactivos en la Inquisición”.

El año pasado cuando al buen Francisco lo quisieron meter entre los palos al preguntarle si se debería pedir perdón a los gay, contestó sorpresivamente que sí aunque luego añadió que también “a las mujeres y a los niños explotados”.

En síntesis, no ha habido una declaración expresa, clara, contundente para aceptar el terrible pecado de haber subyugado a las mujeres, de subordinarlas al varón, obstaculizar su desarrollo, su inteligencia, arrinconarlas al hogar y a la vocación de esposa y madre, a maldecir su sexualidad, cuando no a estigmatizarlas, perseguirlas, torturarlas y hacerlas arder en plaza pública, y no solo en el Medioevo sino incluso en la temprana edad moderna.

Yo me contentaría con una súplica de perdón, clara y rotunda, al menos a las brujas. Ellas encarnan del modo más trágico toda esa misoginia doctrinal; todo ese odio y miedo de los curas al sexo femenino, a su insondable poder fecundador, sus regias potestades creativas, a su espíritu libre y a la vez protector, a la doble condición de vírgenes y putas, como opciones más impuestas que elegidas, y a su programación genética para no entender la épica y la necesidad de la guerra y la violencia (salvo una que otra María Fernanda Cabal por ahí).

Asegura Marvin Harris en ese delicioso libro que es Vacas, cerdos, guerras y brujas que unas 500.00 personas fueron condenadas por brujería y murieron quemadas en Europa entre los siglos XV y XVII. ¿Cuántas mujeres?: la enorme mayoría, aunque un dato exacto es imposible. El profesor de historia Erick Midelfort hizo un estudio que publicó en “Caza de brujas en el suroeste de Alemania”, en el que revisó 1.258 expedientes de ejecuciones por hechicería entre 1562 y 1684, y afirmó que el 82 por ciento de los condenados eran mujeres.

Tanto Midelfort como Harris coinciden en que casi la totalidad de aquellas “brujas” tenían algún tipo de conocimiento en herbolaria, en anatomía humana, en sexualidad y reproducción, en esencias, psicotrópicos, curaciones. En otras palabras, eran personas con rudimentos o inclusive conocimientos de la naturaleza. Muchas eran solteras o, en últimas, estaban solas. Eran científicas, o al menos mujeres con amor por el conocimiento.

El libro que le da origen a la inquisición, el famoso Malleus maleficarum o Martillo de las brujas, de los dominicos alemanes Kramer y Sprenger, sí se va directo desde el título a señalar la brujería como un asunto fundamentalmente femenino.

Lo más aterrador y lo que amerita en realidad una enorme disculpa de la Iglesia es que siendo la brujería un delito, y un pecado, era el único que exigía por principio delatar a otros como condición, no para ser perdonado sino para detener la tortura. Y, de acuerdo con Midelford, cada bruja debía inculpar al menos a otros dos, de aquellos que vio en el aquelarre. En medio del suplicio se daba cualquier nombre, de vecinos, de aldeanos, y obviamente no servía acusar a príncipes u obispos o a nadie principal.

Y así se fueron varios siglos en medio de esta esquizofrenia que terminaba siendo una eficiente maquinaria de control social, para mantener los predominios y el statu quo, y en la cual las brujas junto con el diablo fueron, en el fondo, tristes personajes políticos: los grandes pretextos para liberar a los poderosos de toda responsabilidad pues la peste, la hambruna, las catástrofes no se debían a escasa previsión, a malas políticas públicas, sino a Satanás y sus mujeres.

Me gustan las brujas; no lo puedo negar. Me gustan por autónomas, por transgresoras, por rebeldes, por pioneras, por víctimas de un mundo brutal y masculino; porque son una bella metáfora, muy triste, del poder creador, la intuición, las facultades intangibles y elevadas que deben sofocarse a la brava, y con ayuda de los códigos y la leyenda negra.

Por eso, además del Vaticano, creo que la sociedad entera les debe una disculpa gigantesca. Desde el papa Inocencio que inició su persecución hasta Walt Disney, que les encorvó la nariz, se las llenó de granos y les añadió pelos en el mentón, de acuerdo con el retrato romántico del siglo XIX, que las puso a comer niños además, según el Lexikon der Zaubermärche (enciclopedia alemana de cuentos de magia). Incluso la Academia de la Lengua debería entrar en este plan de correcciones, ya que en su definición de brujo (a) da dos tristes acepciones: “Mujer de aspecto repulsivo”, y “Mujer malvada”. Ambas del habla coloquial.