Qué xenofobia

Pareciera imposible no conmoverse al ver a la joven pareja acurrucada con sus niños en un andén, exhaustos de recorrer la ciudad pidiendo ayuda a gritos; o al hombre que pasa horas enteras en un semáforo anunciando: “Soy panadero y tengo familia”; o al músico, que muy seguramente hacía parte de una orquesta, tocando su saxofón en una esquina; o a las familias que atraviesan nuestras cordilleras cargadas con sus enseres, desafiando el sol y la lluvia en busca de un mejor destino; son los migrantes venezolanos que no tuvieron otro remedio que escapar de un país gobernado por una régimen desalmado, que los ha condenado a la indigencia. Sin embargo —y es para no creerlo— más del 80 % de los colombianos, según encuesta de CMI, no están de acuerdo con el Estatuto de Protección a Migrantes que firmó el presidente Iván Duque para “garantizar la atención humanitaria” a las personas que huyen de Venezuela, decreto que será reglamentado en los próximos meses por Migración Colombia.