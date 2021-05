Re-conocer

En esta coyuntura en la que el reconocimiento brilla por su ausencia —un presidente que no reconoce sus errores, un defensor del Pueblo que no reconoce su impericia para el cargo que ocupa, una procuradora que no reconoce sus deberes constitucionales, numerosos medios de comunicación que no reconocen legitimidad en la protesta ciudadana—, la opinión pública no ha dimensionado el reconocimiento de los crímenes de guerra y lesa humanidad por parte del ex Secretariado de las Farc, tras las imputaciones del Auto 019 de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).