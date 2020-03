Reboot económico

Por eso digo que, por descabellado que suene, los expertos que ya nombré tendrán que salir con soluciones de este tipo y los gobiernos tendrán que aplicarla con alta precisión dentro de las economías para afrontar la tormenta perfecta que se nos avecina. Probablemente en nuestro caso se tendrá que dar uso del articulo 215 de la Constitución, que dicta: “Cuando sobrevengan hechos distintos de los previstos en los artículos 212 y 213 que perturben o amenacen perturbar en forma grave e inminente el orden económico, social y ecológico del país, o que constituyan grave calamidad pública, podrá el presidente, con la firma de todos los ministros, declarar el Estado de Emergencia por períodos hasta de treinta días en cada caso, que sumados no podrán exceder de noventa días en el año calendario” para ejercer este tipo de prácticas, debido a que no hay tiempo a que un Congreso apruebe un alivio económico en una situación tan apremiante.

La economía tendría que hacer algo similar, en el caso que el mundo entre en un estado total de cuarentena por un lapso de un mes, o dos, o los que sean necesarios para contener los brotes de la pandemia como ya se esta haciendo en varios lugares. Por ejemplo ¿qué pasa con ese negocio en la quinta avenida de Nueva York que paga un arriendo de $100.000 dólares mensuales y que no va tener ningún ingreso mientras su local esté cerrado por obligación?, ¿el dueño exige este pago jurídicamente, aunque el comerciante no tenga los recursos? ¿Qué pasa si las aseguradoras reciben en masa el reclamo de los siniestros y se quedan sin fondos antes de pagar? Pues sencillamente tendríamos un hueco impagable en el sector financiero, base de la economía mundial. Como este tipo de ejemplos podríamos encontrar millones a través del planeta y eso que solo nombré una de las mil posibilidades que pueden ocurrir en caso de que esta pandemia se siga extendiendo.