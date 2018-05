¿No habrá esperanza? Si se pasa revista diaria a las noticias mundiales –y en particular a las de este lado–, surge como una amarga sensación de escepticismo. Es como una especie de collage siniestro, desesperanzador, que muestra el peor de los “efectos invernadero” y un recalentamiento global de la política poniendo en serio peligro, y a muy corto plazo, la existencia del sistema democrático y la convivencia pacifica. ¿O no?

Veamos la cartelera:

–Nicolás Maduro aumenta a un millón de bolívares el salario mínimo. Eso más un bono para alimentación de Bs. 1'555.500 hacen un ingreso mensual para los venezolanos de Bs. 2'555.500.

–El precio del kilo de carne en Venezuela, al 25 de abril último, era de Bs. 1'700.000. A esa fecha se había incrementado en un 50% en 11 días y aumentaba a razón de 100.000 bolívares diarios. Se calcula que al día de hoy el ingreso mínimo mensual alcanza para comprar medio kilo de carne.

–El régimen chavista luce los más altos índices en inflación (de 14.000 a 100.000 % anual), homicidios, corrupción y falta de libertad de prensa. El expresidentes español José Luis Rodríguez Zapatero dice que la vía es el diálogo y que la solución viene de la mano con las elecciones impuestas por Maduro. El papa Francisco ahora se ha llamado a un prudente silencio.

–Federica Mogherini, jefa de la diplomacia de la Unión Europea, reclama elecciones claras y creíbles en Venezuela y reitera que la UE no asistirá a los comicios presidenciales por falta de garantías.

–Crecen las protestas y la represión militar en Nicaragua. Para unos, es el principio del fin. Horrible “in crescendo”: van 12 muertos, se habla de 27, las últimas noticias fijan en 38 las muertes por causas de los disturbios y la represión. Daniel Ortega “da marcha atrás” con su reforma de la seguridad social.

–El matrimonio Ortega-Murillo, que manda en Nicaragua, habla de diálogo. La misma receta que Maduro. Cuba apoya el diálogo en Nicaragua. “Nuestros muertos no dialogan”, dicen los estudiantes y la oposición.

–El nuevo gobierno cubano hace sentir su voz y denuncia intentos de desestabilización en Nicaragua. No especifican si son del “imperialismo” o “la derecha retrógrada”.

–El exilio venezolano declara persona “non grata” a Rodríguez Zapatero por “su constante y reiterado apoyo al régimen narcoterrorista de Nicolás Maduro en Venezuela”.

–La justicia de EE. UU. rechaza demanda de Diosdado Cabello –número dos o tres del régimen– contra el Wall Street Journal, que lo vinculó con el tráfico de drogas. José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch dijo: “¿Cabello demandó al WSJ para proteger su reputación? Una corte de apelaciones de EE. UU. rechazó su demanda por incomprensible. Si hubiera demandado ante el Tribunal Supremo bolivariano habría podido dictarles el fallo a sus títeres. Grave error táctico del capitán”. No se conocen dichos al respecto del activista argentino premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel.

–Gobierno de Ecuador abre indagación contra el expresidente Rafael Correa por presunta financiación de las Farc. Tampoco se conocen declaraciones ni denuncias de Cuba ni de Pérez Esquivel sobre este caso.

–Liberan en Perú al expresidente Ollanta Humala y su esposa, Nadine Heredia. Hay orden de apresamiento del también ex Alejandro Toledo y está en prisión en EE. UU. el ex panameño Ricardo Martinelli. No ha habido protestas ni denuncias ni se ha hablado de presos políticos en estos casos.

–La paz mundial, en manos del estadounidense Donald Trump y el norcoreano Kim Jong-un. Anuncian reunión cumbre entre el mandamás asiático –que luce corte de pelo similar al de muchos profesionales del fútbol mundial– y el presidente de la primer potencia, cuyo corte de pelo no tiene imitadores.

–Elecciones en Paraguay. Ganó el oficialismo, oposición denuncia fraude. Protestas progresistas.

–Elecciones (¿?) en Cuba. Ganó el oficialismo. La oposición no existe. No ha habido denuncias ni protestas.

–En Uruguay, el PIT-CNT, central de trabajadores de izquierda ligada al gobierno del Frente Amplio, denuncia golpe de Estado en Brasil, califica a Lula de “preso político” y apoya al gobierno de Nicolás Maduro.

Premios Nobel:

–Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz, admitió en Montevideo que hay “algunos problemas” en Venezuela y Nicaragua, pero hizo hincapié en que en Brasil no hay democracia, que hubo un golpe de Estado y que Lula es un preso político.

–Moon Jae-in, presidente de Corea del Sur, propone a Trump para el Premio Nobel de la Paz.

Quizás no sea para alarmarse tanto. Quizás no esté todo perdido: siempre que llovió paró. Pienso.