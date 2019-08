¿Recesión? Factura a la mala política

none

Ante una eventual recesión, aparte de los bálsamos que pueda ofrecer temporalmente la política monetaria, no conocemos fórmula diferente a expansión y aumento de la inversión y gasto público para estimular el consumo y la actividad privada. El gobierno tiene la responsabilidad de prepararse para el peor escenario y eso debería incluir la previsión de medidas excepcionales en términos de topes y metas fiscales que permitieran desarrollar, ahora sí sin Odebretch, indispensables necesidades de infraestructura.

Nubarrones como las cifras de empleo y el deficiente desempeño de vivienda e industria nos han puesto a discutir, aún sin estudios en profundidad, acerca de la influencia negativa, o excesiva, del aumento salarial, mientras otros afirman que sin él no se habría logrado el decoroso desempeño del consumo (el comercio creció al 4.8%) y el incremento del 3% de la economía.

Aunque no incluye en la lista de eventuales primeros damnificados a Colombia, una disminución más sensible del crecimiento mundial afectaría negativamente los precios del petróleo, principal fuente de divisas, en un momento en que nuestra economía, teniendo en cuenta lo que ocurre en otras latitudes, ha mostrado, para 2019, perspectivas aceptables, logrando un crecimiento del 3% en el segundo trimestre.

Tirando un salvavidas a una crisis promovida por errores de política, algunos consideran la inminente recesión como un evento casi “natural”, propio del comportamiento cíclico de la economía después de un largo periodo de expansión (?). The Economist, la semana pasada, por ejemplo, anticipa un escenario de “una crisis generalizada de los mercados emergentes, en la que varios mercados importantes enfrentan dificultades para atraer la financiación que necesitan y sufren una combinación de colapso de la moneda, crisis bancaria o crisis de deuda soberana”.