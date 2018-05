Recta final

“Un gramo de tejido cerebral pesa más que 80 kilos de músculo”:, Fernando Signorini.

La disputa entre los ocho equipos clasificados es un camino que todos inician en igualdad de condiciones, sin importar en qué puesto ingresaron ni con cuántos puntos. Desafortunadamente ahora lo importante es cómo cada equipo se comporta en esta nueva fase del torneo.

En esta etapa van a ser muy importantes varios aspectos para salir adelante: evitar al máximo las expulsiones, que no se presenten lesionados de consideración, la buena recuperación mental y física de los jugadores y el saber manejar los resultados en contra y a favor.

Nacional vs. Cali: Dos grandes e históricos, con excelentes aficiones. En el desarrollo del torneo ha presentado mejor rendimiento el verde de Antioquia, pero el cuadro de Cali también tiene herramientas para hacerle una buena competencia a Nacional.

Medellín vs. Júnior: Ambos equipos ya se conocen. Es una serie muy pareja. El Medellín es fuerte adelante, pero débil en defensa. Y Júnior tiene nómina, pero le falta más elaboración en equipo. Ambos están en torneo internacional. Será clave cómo manejen ambas competencias.

Tolima vs. Once Caldas: Los pijaos vienen haciendo un buen torneo. Entraron sólidos a esta fase y tienen muy buenos jugadores, pero deben ser fuertes mentalmente. Once Caldas durante todo el torneo estuvo entre los ocho, al final entró forzado. Debe trabajar mucho el aspecto mental.

Patriotas vs. Huila: Ambos son muy fuertes deportivamente, muy pareja la serie. Tienen deseos de hacer su propia historia y esta es una oportunidad inmensa para lograrlo.