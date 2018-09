Recuperando un museo

El domingo pasado, un incendio acabó con el Museo Nacional de Brasil que quedaba en Río de Janeiro. El Museo hospedaba una de las colecciones de antropología e historia natural más grandes de la región. Aunque se anuncia su reconstrucción la pérdida es mayúscula.

Se calcula que se perdieron el 90% de los objetos que custodiaba su edificio. En medio de la tristeza por la pérdida, no cesan las acusaciones por el descuido, ya que los recortes presupuestales habían sumido al Museo en el abandono. De la tragedia, ha surgido un llamado de Wikipedia que se está divulgando rápidamente para reconstruir las colecciones del Museo digitalmente.

La intención es hacer una recuperación digital del patrimonio que se encontraba en el Museo. El repositorio de Wikipedia se llama “Wikimedia Commons”, que hospedan colecciones de audio, fotos, videos y textos que la gente sube para que sean usadas por cualquiera (porque están en dominio público o tienen permisos de los autores para que las reutilice cualquiera). El llamado es a que cualquier persona que haya estado en el museo y haya tomado fotos las publique en este repositorio y, al menos, recuperar digitalmente esta memoria.

Es un bonito llamado que no deja de ser un premio de consolación. Ante la ausencia de los bienes materiales, quizá sea la única forma de recordar lo que había en el Museo a futuro. Sin embargo, la reflexión también puede ir por otro lado y tiene que ver preguntarnos ante una tragedia similar ¿cuántos museos podrían reconstruirse digitalmente?

De una parte, están los museos que tienen recursos y han hecho ya digitalización de sus colecciones. Museos incluso que tienen sitios web que te permiten visitarlos virtualmente. En ese caso, ¿dónde están los servidores?, ¿estarán pensando que, ante una tragedia como esta, la memoria digital se salva tan solo si no está en el mismo lugar donde suceda el desastre?

Pero, en organizaciones que tienen problemas presupuestales como la de Río, lo que pienso es que ojalá ese museo no siguiera la política muy difundida en este tipo de sitios de no permitir tomar fotos. Es frecuente que los museos eviten que se tomen fotos por los visitantes y prohíben que otros publiquen imágenes de las obras que custodian. Su lógica no es la preservar difundiendo y compartiendo, es preservar ocultando.

En Wikimedia Commons hay varias colecciones museológicas, y estrategias de museos y bibliotecas patrimoniales donde se documentan digitalmente sus colecciones incluso con el apoyo de sus visitantes. Estas entidades no solo se conectan con sus visitantes, sino que en estos esfuerzos valoran instituciones como el dominio público que permite una amplia difusión de obras no protegidas por derecho de autor.