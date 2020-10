Rediseñando el futuro financiero

Por años, el retorno de inversión para los accionistas y/o dueños ha sido el caballo de batalla de la teoría de empresas. En la medida que los inversionistas estén tranquilos con lo que reciben vía retorno de inversión, mejores valoraciones tendrán los líderes de las empresas. Sin embargo, este asunto debe ser complementado de manera inclusiva. Es decir que si tenemos un retorno de inversión no solo para los accionistas sino también para los interesados claves o su comunidad vinculada (en inglés, stakeholders), mejor posición tendrá la empresa en el mercado y su desempeño podrá ser sostenible en el tiempo. Para lograr la integración de este retorno holístico, es necesario que las empresas tengan claro quiénes son sus stakeholders y cómo retornarles beneficios que no son solo económicos.

Rediseñar el futuro con base en factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo es un asunto lógico para este propósito. Si nos ponemos en los zapatos de los inversionistas, estos utilizan cada vez más factores no financieros en su evaluación del rendimiento de una organización, ya que tratan de obtener una visión del valor a largo plazo. Para satisfacer las expectativas de los inversionistas, las empresas deben tratar de establecer conexiones robustas entre los resultados financieros y no financieros. Para ello, deben elaborar enfoques más sólidos para analizar los riesgos y oportunidades del cambio climático e inculcar disciplina en los procesos de presentación de informes no financieros y los controles para fomentar la confianza.

De acuerdo con los resultados de la “Encuesta a inversores institucionales” realizada por EY a 298 inversionistas institucionales de diversas partes del mundo, ellos están incrementando sus esfuerzos en lo que respecta a la evaluación del desempeño de las empresas con base en factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG, por sus siglas en inglés). Con esta evidencia, definitivamente el retorno de inversión debe ser holístico. Es decir que no solo tenga en cuenta cuánto es el dividendo a sus accionistas, sino también en qué medida la organización, cualquiera que ella sea, está retornando beneficios —no necesariamente económicos— a la sociedad y en general a su ecosistema. En la medida que las organizaciones tengan claro quiénes son sus stakeholders, podrá descubrir lo que realmente es necesario de cara a retornar la inversión de manera holística. Por supuesto, teniendo en cuenta que cuando las finanzas funcionan bien los negocios funcionan bien. Recordemos que no hay negocio rentable mientras no tenga un mercado cautivo ni genere beneficios a sus clientes a través de la compra de sus productos o servicios. Pero también las empresas deben tener claro que trascienden positivamente en las comunidades si son conscientes del cambio climático y toman acciones al respecto, contribuyen a la generación de empleo inclusivo y su modelo de gobierno es consecuente con una estrategia de propósito sostenible.

Según los resultados de la encuesta antes mencionada, el 98% de los inversionistas evalúan el desempeño no financiero de las empresas con base en sus revelaciones corporativas. El 72% de estos inversionistas afirmaron que incluso llevan a cabo evaluaciones metódicas y estructuradas en esta área. Al mismo tiempo, cada vez son más los inversionistas que exigen una buena rendición de cuentas por parte de las empresas, en donde los factores ESG representan un principio esencial en su toma de decisiones. El 91% de los inversionistas afirman que, en los últimos 12 meses, el desempeño no financiero ha sido pieza fundamental al momento de tomar sus decisiones de inversión, ya sea de manera frecuente o solo en ocasiones. Y en ese porcentaje, la cantidad de inversionistas que afirman evaluar dicho desempeño de manera frecuente incrementó a 43%, en comparación con el 34% que se registró en 2018. Las cifras así lo evidencian, así que es hora de empezar a rediseñar el futuro de las empresas y de las finanzas.

