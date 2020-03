Mike Pence admitió, al salir de una planta de 3M en Minnesota, que el gobierno carece de suficientes pruebas para verificar si las personas padecen el virus. Es un tema sobre el cual ningún país estaba preparado, es decir no es negligencia ni falta de previsión. Pero tiene consecuencias políticas y eso es innegable, es decir su futuro político está en juego y él lo sabe. También la reelección de Trump podría estar en veremos y depende mucho de la evolución del virus, el cual parece -al menos por ahora- no ver una vacuna rápidamente desarrollada. El Congreso americano aprobó 8.300 millones de dólares para enfrentar la propagación del virus, lo cual denota la enorme preocupación del presidente sobre este asunto.

El Covid-19 se está esparciendo por todo el mundo y en el momento de escribir estas líneas aún no existe la cura. Este año tiene lugar la elección presidencial en los Estados Unidos y parece que no será nada fácil para Donald Trump. Nombró a su vicepresidente Mike Pence para enfrentar la crisis del Covid-19. ¿Lo hizo pensando en que fracasará y necesariamente su fórmula será otra persona?