Más allá de la obvia discusión sobre la jugada del penalti a favor del Madrid en el minuto 90, que determinó el resultado a favor del equipo merengue, todo lo sucedido deja varias reflexiones.

El abrazo fraterno entre Buffon y Cristiano en la zona mixta después de todo lo sucedido debería servir de ejemplo para todos los que toman el fútbol como excusa para hacer de este deporte algo de vida o muerte. Ellos, los verdaderos protagonistas, dejaron la cosa ahí y nos recordaron que lo que pasa en la cancha se queda en la cancha.

La implementación del VAR no asegurará que se acaben las injusticias en el fútbol y, en consecuencia, no es cierto que vaya a deshumanizarlo. De hecho, esa jugada nos tendría todavía discutiendo a todos, más allá de si el árbitro se ratifica o no en sancionar el penal. Al fin y al cabo, esa es una jugada en la que el juez tiene la autoridad de decidir a partir de su apreciación y no hay nada más subjetivo que la apreciación, aunque el hecho de que pueda verificar lo sucedido le va a dar más elementos de juicio para la toma de decisiones.

Por alguna razón, no necesariamente mal intencionada, los favoritos se ven frecuentemente favorecidos por las decisiones arbitrales. Supongamos que no hay manos oscuras. La gente quiere ver a sus ídolos ganar siempre. El entorno de los árbitros, amigos, familiares y cercanos no son ajenos a ello. Por más que los jueces quieran mantenerse ajenos al entorno de un partido de estos, inconscientemente terminan favoreciendo a los favoritos muchas veces, en especial si no tienen la experiencia necesaria para evitarlo.

De todos modos, vale la pena dudar. Una Champions sin Barcelona, Manchester City (Guardiola) ni Real Madrid perdería gran parte del interés que normalmente suscita a nivel mundial. El rating bajaría, las ventas en publicidad también, el interés no sería el mismo. Siete tarjetas amarillas a la Juventus y dos para el Madrid en un juego en el que atacó el equipo italiano dan para cuestionar al juez. Después podemos discutir si el hombre actuó de mala fe o no.

El que quiera vencer al Madrid tendrá que jugar contra uno de los mejores equipos del mundo, en el que juega Ronaldo. El que tiene viento en la camiseta porque se siente en zona de confort en series de ida y vuelta. El que por alguna razón se ve beneficiado la mayoría de veces cuando los jueces se equivocan.

El Bayern Múnich en el año no ha tenido un rival del peso del Madrid, pero ciertamente es un colectivo repleto de posibilidades. No lo neguemos: sería lindo ver a James aplicándole la ley del ex a Zidane.