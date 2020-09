Reflexiones en torno a la ESAP (III)

Una de las dimensiones más significativas de la ESAP, hasta 1998, fue su dimensión internacional.

La internacionalización de la ESAP. Desde su fundación, la Escuela realizó un proceso de internacionalización que estuvo íntimamente ligado al acompañamiento, especialmente de Francia, a través de la Escuela Nacional de Administración (ENA) y el Instituto Internacional de Administración Pública (IIAP). Fue con este apoyo y el de Naciones Unidas y la Unesco que, en los años setentas, la ESAP pudo ofrecer una de las primeras maestrías en Administración Pública en el Continente. Posteriormente, se contó con los aportes académicos, investigativos e innovadores de la OEA, Naciones Unidas, la Unión Europea, el BID y el CLAD, para el cumplimiento de su misión.

Como un ejemplo específico de lo que es posible realizar en el campo internacional, gracias a la vocación democrática colombiana y al prestigio histórico de la ESAP, me es grato compartir, especialmente, la labor que se realizó durante el intervalo 1996 – 98, en la dimensión que estamos abordando. Durante este tiempo, se concretó la fundación de la primera Sede Internacional dotada apropiadamente para la celebración de eventos y actividades de alcance internacional(1). Fue en ella, donde se instaló y desarrolló el más importante Convenio entre la Unión Europea y Colombia, vinculado con el proceso de descentralización y fortalecimiento de la administración pública local. Con esta labor se concretó la capacidad tecno-administrativa, política y descentralizadora de la ESAP, que debería haber culminado en 2002, con la construcción de la Escuela para el Desarrollo Local Latinoamericano, en el espacio existente en la ESAP central y con recursos disponibles de la Institución(2).

En la Sede Internacional se impulsaron también, los Convenios con España, Francia, Inglaterra, Alemania y Estados Unidos. Como una concreción de la labor de cooperación con el Gobierno español, presidido por el Señor Presidente González y la gestión de su embajador Yago Pico de Coaña, se publicaron dos libros universitarios: Las jornadas internacionales de desarrollo local; y las jornadas internacionales de gestión de servicios públicos domiciliarios, que correspondieron a dos eventos con esas denominaciones, que contaron con amplia presencia y participación profesional y universitaria. Así mismo, se realizaron actividades e intercambios con el Ministerio de las Administraciones Públicas, el Instituto Nacional de Administración Pública, las universidades de Alcalá de Henares y Carlos III, el Instituto Ortega y Gasset y el Instituto de Cooperación Internacional (ICI).

Con Francia, se recuperó la capacidad de convocatoria de la ESAP, para presentar anualmente candidatos a la ENA y al IIAP y se disponía de convenios para enviar profesores a cursos cortos de entrenamiento, en torno a temas de interés para Colombia, como: la planeación rural y urbana; la alta dirección del Estado; la gerencia estratégica de lo social; y las nuevas dimensiones de lo ambiental. En la reunión celebrada en París en 1997, entre el responsable francés de las Relaciones con América Latina y el Director Nacional de la ESAP, se reforzaron las relaciones de cooperación que se tradujeron en el magnífico papel que el Señor Embajador Guy Azais y el Agregado Cultural, desempeñaron en el apoyó al proceso de paz; la fundación de la Sede Internacional de la ESAP y en los futuros eventos académicos. También, se esperaba recibir –a partir de 1999- profesores altamente capacitados que compartieran sus conocimientos y aprendieran con nosotros en torno a la compleja y concreta realidad de la América Latina y de Colombia.

Con Inglaterra, se continuó el Convenio iniciado en 1994, culminando el proyecto de Capacitación de capacitadores, en su segunda fase, gracias a la cuidadosa responsabilidad de la ODA (Overseas Development Administration). Así mismo, se adelantaron labores académicas y de intercambio con: la London School of Economics and Political Science; el Civil Service College; las Universidades de Oxford, Cambridge, Essex, Birminghan y Ulster, y con el National Council for Vocational Qualifications.

En varios eventos académicos, de primera línea, contamos con la presencia del Señor Embajador de Alemania, Geert-Hinrich Arhens, quien realizó intervenciones pertinentes en los diversos escenarios que participó y muy específicamente en el evento sobre: ¿Es posible la paz en Colombia? Con la GTZ, se tenía listo para implementar un convenio sobre Desarrollo Local Latinoamericano. Análisis de casos, a partir de 1999.

La cooperación e intercambios que se celebraron con Estados Unidos, fueron las que se realizaron con la Universidad de Harvard, la Kennedy School of Government y el Lincoln Institute(3).

Eventos y publicaciones internacionales. Además de las publicaciones con España, merece mención especial, el evento realizado en 1998 en la Biblioteca Luis Ángel Arango, con más de 400 participantes nacionales e internacionales. Allí se efectuó el más importante Encuentro en América Latina sobre: La investigación en Administración Pública, hoy. Casos exitosos(4). Con este título, se produjo un texto universitario de 596 páginas, impreso en la Imprenta Nacional de Colombia, bajo la responsabilidad editorial de Carlos Zorro Sánchez.

En el Encuentro, participaron profesores y funcionarios estatales colombianos de todas las regiones y de la Sede Central, así como de los provenientes de Alemania, Australia, Brasil, Francia, Ecuador, España, Estados Unidos, Inglaterra, Italia, México y Portugal. Fueron ponentes: Hernando Roa, Joan Prats, Edgar González Salas, Carlos Zorro, Juan Carlos Lerda, Omar Guerrero, José Almaraz, Fernando Carrión, Gurutz Jáuregui, Colin Campbell, Diogo Lordello de Mello, Julian Laite, Remi Frentz, César Giraldo, Carlos Moreno, Juan Carlos Ortiz, Nora Edith García, Wilson Mayorga y Freddy Justiniano. Intervinieron como comentaristas: Alejo Vargas, Cástulo Morales, Richard Willing, Gabriel Riveros, Mauricio Isaza, Adolfo Izquierdo, Eduardo Aldana, Fabio Giraldo, Diego Younes, Jorge Hernán Cárdenas, Darío Restrepo, Gerd Juntermanns, César Giraldo y Carlos Moreno. Fueron relatores: Sonia Olaya, Marco Romero, José Almaraz, Alejandro Lozano, Luis Alejandro Acosta y se designó como relator general: Mauricio Isaza.

Se contó con la cooperación de: El Banco de la República (Biblioteca Luis Ángel Arango), Colciencias, Icetex, Icfes, Federación Nacional de Cafeteros, Fodesep, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), el Grupo de Coimbra, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, y las Embajadas de Estados Unidos, Francia, España, Gran Bretaña y México.

En torno a la problemática de la paz y con la cooperación de la Escuela de Alto Gobierno de Colombia (EAG), se organizó la significativa publicación sobre: ¿ES POSIBLE LA PAZ EN COLOMBIA? El evento fue instalado por el Ministro del Interior, Alfonso López Caballero y el Director Nacional de la ESAP, Hernando Roa. Se contó con las intervenciones de: los Ministros de Defensa, Gilberto Echeverry y de Salud, María Teresa Forero de Saade; el Director del ICFES, Luis Carlos Muñoz y el asesor presidencial José Noé Ríos; los profesores y tratadistas Joan Galtung, Juan Gotiérrez, Gúrutz Jáuregui, Mari Fitzduff y Vicente Torrijos; y los Señores Embajadores de Alemania, Geert-Hinrich Arhens; de España, Yago Pico de Coaña; de Francia, Guy Azaïs; de Inglaterra Russell Thompson; y fue clausurado por la Canciller (E) María Ángela Holguín.

Es muy grato reiterar que fue gracias a 40 años de aportes del Estado colombiano; del prestigio histórico de nuestras instituciones democráticas y de la transparencia, eficacia y eficiencia con que fue manejada la ESAP, hasta 1998, que se hizo acreedora a un gran reconocimiento internacional.

Referencias

1. Esta Sede se originó con un aporte del Convenio que se había realizado, en años anteriores, con la Fundación Friederich Nauman. Ahora bien, a raíz de la cristalización del Convenio con la Unión Europea, la infraestructura existente -estratégicamente ubicada en Bogotá- fue objeto de reparaciones, remodelación y adaptación técnica, para un cumplimiento apropiado de la labor internacional de la Escuela.

2. ¿Cómo y para qué se utilizaron los títulos valores que disponía la Escuela para tal fin?

3. Para esta labor, fue fundamental el papel de nuestro intelectual y alto funcionario del Banco Mundial, Fernando Rojas Hurtado.

4. Continuando la labor plasmada por el suscrito, como coautor y editor, en 1978, del libro sobre: La investigación científica en Colombia, hoy, fue presentado en la Biblioteca Luis Ángel Arango, por el maestro Gerardo Molina y el Ministro Rodrigo Lloreda.