Reforma del alma: la más necesaria para la paz

Realismo y audacia: la paz ya no fue el catalizador del cambio, pero los cambios sí pueden viabilizar la paz. Los acuerdos de paz identifican parte de los cambios necesarios. Falta un énfasis, una prioridad, una centralidad: potenciar, sin demora, sin pausa, la reforma del alma. Desarme de los espíritus o reedición de la guerra, transformación cultural o barbarie. Ese será en adelante el santo y seña.

Así como vamos, autodestruyéndonos, no podemos seguir. La tragedia de inhumanidad, depredación y exterminio que estamos padeciendo hay que detenerla, nosotros y nosotras podemos hacerlo, en coalescencia con muchos otros y otras. No es el conflicto social lo que se acaba, pero sí su trámite de extrema polarización y muerte. Se impone tomar la decisión de ser razonables: entrar por el camino de una democracia de alta intensidad, recrear la política, direccionar la historia.

Indispensable pensar y sentir de otra manera, de manera más humana. Necesitamos más libertad y mayor igualdad, las dos cosas, no la una sin la otra. Más sensibilidad y responsabilidad por la suerte de la casa común, el planeta (papa Francisco, Laudato si'). La pacha mama de nuestras comunidades ancestrales. Eso para que nuestros hijos y nietos vivan días mejores que los nuestros.

El mayor de todos los retos de la transición de la guerra a la paz en Colombia es hoy el reto cultural. A la par con la reforma económico-social y la reforma política, como soporte e inspiración de ellas se requiere la reforma cultural. Es el alma de la sociedad colombiana la que tenemos que transformar para asegurar condiciones de no repetición o reincidencia en la guerra. Es un cambio profundo a la vez intelectual y moral, es un verdadero nuevo sentido común el que se necesita.

Los trazos básicos de esa visión podrían describirse así: la transición colombiana hay que asumirla como el paso de una situación de semidemocracia poblada de violencias a una de democracia creciente sin violencia. Vivimos sumergidos en una maraña de relaciones depredadoras en todos los espacios territoriales y sociales que es preciso trocar por relaciones estéticas (mutua creación, recreación, confianza y corresponsabilidad). Los actores sociales y políticos que compartimos la paz como proyecto de vida y de país —vivir, buen vivir y convivir— no podemos seguir sólo empujando el carro de los destinos nacionales y de cada comunidad territorial, es preciso que, como inmenso sujeto plural transformador con vocación de poder y de gobierno, asumamos la responsabilidad de conducirlo.

La sempiterna “crisis” de la sociedad colombiana no se reduce a la existencia de un conflicto armado interno de naturaleza política, por ello la superación de la misma tampoco se circunscribe a los acuerdos con las insurgencias políticas. El reclamo y clamor de paz no surgen solo ante una violencia, sino ante una situación de violencia multiforme (política, familiar, contra mujeres y niños, callejera, delincuencial, económica, institucional, contra la naturaleza…) que necesita un enfoque holístico e integral. Para que la paz se sienta en la vida cotidiana de campos y ciudades y, por ende, tenga amplísimo apoyo, es preciso emprender la desactivación de todas las violencias.