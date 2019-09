A reivindicar la paz

none

* Ph.D. en Economía, University of Massachusetts-Amherst. Profesor asociado de Economía y director de Investigación de la Pontificia Universidad Javeriana ( http://www.javeriana.edu.co/blogs/gonzalohernandez/ ).

No dejemos que los acuerdos, como un mecanismo viable para empezar a tener paz, se extingan antes de darles una oportunidad clara. Ya han dado buenos resultados: reducción del número de muertos y el compromiso de la mayoría de los excombatientes de respetar lo pactado. Es el momento de poner a andar en serio la construcción de la paz en nuestro país.

Por supuesto, el asunto de la disidencia es muy delicado. Su efecto sobre el proceso de paz no es aislado. El impacto de la disidencia puede amplificarse en el panorama que incluye ya el asesinato de los líderes sociales y el descontrol de los cultivos ilícitos –temas en vilo de los acuerdos–.