Reparar a Sincelejo

Que el promisorio imaginario de hace cincuenta años no se haya concretado y que, aquellos que tenían el deber de acometer los emprendimientos, acciones y transformaciones que lo harían visible, cuantificable y medible en desarrollo y crecimiento económico, social y humano, en punto de encuentro del territorio con su destino de grandeza, de una efectiva y constante transformación urbana, espacial y ambiental, no hayan estado a la altura de esa responsabilidad, lastima y duele en el alma de los sincelejanos.