Repensando las sustancias psicoactivas

El uso terapéutico del cannabis, en jurisdicciones como Canadá y California también le ha dado un nuevo aire a la discusión sobre la legalización del cannabis para uso recreativo – término ha sido reemplazado por “uso adulto”. Estas dos jurisdicciones han dado pasos en los últimos 5 años hacia la legalización del cannabis, estableciendo estrictos controles agrícolas para su producción, distribución y venta. En el caso de Canadá, la intención de la legislación y la regulación es proporcionar un marco de salud pública que reduzca la probabilidad de resultados negativos para la salud y los posibles efectos derivados de la criminalización. Esta ley fue implementada en Octubre 17, 2018. Hasta la fecha, las estadísticas demuestran que aunque el consumo ha aumentado en personas mayores de 50 años, no se han presentado un aumento de problemas de salud asociados con el uso del cannabis, y, de manera mas notable, no se han registrado aumentos de consumo en adolescentes, quienes son considerados como los mas susceptibles a sufrir efectos deletéreos con el uso intenso del cannabis.

Estos cambios en nuestra forma de abordar las sustancias psicoactivas no se han dado de la noche a la mañana, si no que han ocurrido de manera lenta y paulatina durante décadas, muchas veces impulsados, como en el caso del cannabis medicinal, por las necesidades de grupos de gentes que buscan alivio para condiciones médicas que no encuentran en los fármacos tradicionales.