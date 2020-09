Decía Epicteto que no son las cosas las que atormentan a los hombres, sino la opinión que se tiene de ellas, es decir, la opinión, infundada o no, que construye una realidad circunstancial sin que sea precisamente una verdad; un “factoide” como explicaba Norman Mailer: hechos que no existen antes de aparecer en una revista o periódico. Esos factoides suelen tirar por la borda el esfuerzo intelectual y la calidad humana de un grupo de personas, tan fácil, como quebrar una copa de cristal contra el piso.

Una narración devenida de Felipe de Neri o de Juan Bautista María Vianney, y que ya ha terminado en la sabiduría popular universal, trata de una persona que confiesa ante un sacerdote el pecado de haber difamado a alguien, el clérigo como penitencia le pide que coja un almohadón de plumas y en lo alto de una montaña lo rasgue y deje que el viento se lleve las plumas, el penitente no entiende la expiación hasta que se entera del siguiente paso: recoger todas las plumas pasado un día, así de difícil será componer el agravio sobre ese infamado.

En un país democrático donde manda un Estado de derecho, las universidades no necesitan defenderse, pues su obra científica e intelectual debe ser suficiente. Los ataques contra una casa de estudios en todo caso nos recuerdan más a la violenta interrupción de Millán-Astray al término de una conferencia de Unamuno en el paraninfo de la Universidad de Salamanca, donde el legionario gritó “¡Muera la inteligencia!”. Unamuno simplemente respondió que para persuadir “…necesitáis algo que os falta en esta lucha: razón y derecho”.

Los profesores de la Escuela de Política y Relaciones Internacionales de esta universidad entre 2019 y 2020 publicaron en colecciones nacionales e internacionales más de cuarenta artículos, su mayoría en journals de repositorios de Elsevier, evaluados con el sistema de cuartiles de Scopus y capítulos en editoriales como Routledge y la Oxford Research Encyclopedia of Politics. Asimismo, profesores de esta misma casa editaron este año la revista Foro Cubano, de las pocas publicaciones científicas especializadas en el análisis político, económico, cultural y social de la realidad cubana. La misma publicación forma parte del Programa Cuba, donde confluyen intelectuales latinoamericanos para debatir sobre las perspectivas democráticas de la región.

Este mismo año 2020 la Escuela de Política y Relaciones Internacionales publicó el Manual de Política y Relaciones Internacionales de 11 capítulos para sus estudiantes. El manual se puede descargar gratis en la página de la universidad. Léanlo y evalúen su calidad.

Pero insistimos, las universidades en una sociedad democrática, regida por un Estado de derecho, no tienen por qué defenderse de ataques, sin importar su naturaleza. La crítica sí es un ejercicio al que se le debe recibir con sabiduría, más todavía la Universidad Sergio Arboleda, que puso en órbita el satélite Libertad I.

Alejandro Cardozo Uzcátegui, Dr.