Respirar en febrero

Ya no en las grandes ciudades, sino en pequeños municipios de Bolívar, Sucre y Córdoba hay registro de personas con más de 60 microgramos de mercurio por litro de sangre, cuando la máxima concentración antes de considerar que la persona está intoxicada es de cinco. De acuerdo con la investigación de Baudó Agencia Pública, pese a que La Mojana no es lugar de minería de oro, sus poblaciones (al ser ribereñas del Cauca y de un tramo del San Jorge) sienten con la corriente el efecto de las actividades en el Bajo Cauca: “Por las descargas de sustancias residuales empleadas en la extracción y decantación del metal dorado, entre ellas mercurio, plomo y arsénico”. Pescado y agua contaminada dejan una herencia de desórdenes neurológicos y de comportamiento que las EPS locales no tienen cómo tratar.

Algo parecido sucedió en Medellín debido, en parte, a incendios en Porce. A pesar de que en Barranquilla se precian de no tener este problema, profesores han alertado sobre posibles graves imprecisiones de sus mediciones de calidad del aire, teniendo en cuenta que solo hay tres estaciones de monitoreo que no estarían siendo suficientes para el tamaño de la ciudad. De acuerdo con consensos médicos, las asociaciones causales más fuertes se observan entre la contaminación por material articulado y las enfermedades cardiovasculares y pulmonares. Se han establecido asociaciones causales con los infartos, la hipertensión, la insuficiencia cardíaca, las arritmias, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y el cáncer de pulmón.