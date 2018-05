Respuesta a Clemencia Vargas

Apreciada Clemencia:

Desde París, donde nos encontramos con nuestra compañía realizando actividades pedagógicas y artísticas le escribo, hoy Domingo 27 de Mayo, día en que Colombia estará decidiendo su futuro....Cuando esta carta se publique, ya sabremos si hay segunda vuelta o si alguno de los candidatos obtuvo la mayoría absoluta.

Agradezco el tono respetuoso y moderado de su reacción a mi columna que Ud, desafortunadamente, encuentra "cargada de odio". En su carta dice algo que me parece incomprensible: considera lamentable que yo "utilice la cultura para expresar el rechazo hacia una persona". Quiero empezar aclarándole que no tengo ningún motivo para odiar(la) o para sentir rechazo hacia usted: recuerdo que el día de su visita a EL COLEGIO DEL CUERPO (eCdC), la acogimos con mucha deferencia y amabilidad y sostuvimos un agradable encuentro. Coincidimos meses más tarde como panelistas en un foro, organizado por la Cámara de Comercio de Cartagena, acerca del papel de la cultura en la transformación social. Quiero que sepa que no soy persona de odios o de rencores y que soy capaz de reconocer mi errores. Lamento que el tono de mi columna le haya dado esta sensación sobre mí. La cultura y el arte han sido desde hace muchos años mi estrategia y mi lenguaje para expresar e inculcar precisamente todo lo contrario de lo que usted afirma. La crítica y la ironía no deben ser interpretadas como armas letales, por más ácidas que estas sean. Yo también, por el carácter público de mi trabajo he debido asumir con entereza, a lo largo de mi vida profesional, críticas, burlas, difamaciones, injurias, calumnias...etc. A eso nos sometemos cuando decidimos emprender este camino.

Agradezco también el reconocimiento que hace de eCdC como "uno de los proyectos artísticos más poderosos en torno a la danza en Colombia".

Eso no obsta para que pueda yo expresar mi parecer sobre la utilización del baile como lenguaje de promoción de la campaña de un político, en este caso la de su padre. Otra frase incomprensible para mí en su carta es la siguiente: "Lo que sí me parece un despropósito es usar un baile para promover sus opiniones políticas en vez de hacerlo sin eufemismos"... He intentado, con auténtica dedicación, entender esta afirmación pero, la verdad... no me da la mollera. Quien está utilizando sin eufemismos el baile para promover sus preferencias políticas es justamente usted...y está en su legítimo derecho como yo en el mío, para disentir. Por mi parte, nunca he bailado para promover la campaña ni las ideas de nadie. Mis convicciones y preferencias políticas las expreso siempre, con claridad y valentía, a través de este medio. Hemos - sí - acompañado abierta y decididamente los esfuerzos por conseguir la paz del gobierno del presidente Santos y lo hemos expresado con contundencia en algunas de nuestras obras.

Debo referirme a otra frase críptica de su carta: "Álvaro resume el pensamiento político de mi papá con algo tan estético como un baile". Clemencia, yo no me atrevería a resumir el pensamiento político de su padre y menos "con algo tan estético como un baile..."(¿¿??) Tampoco pretendo con mis palabras "invisibilizar la labor que he hecho por más de cuatro años, en donde estructuré una fundación autosostenible que ha beneficiado a más de 5.000 jóvenes, en seis departamentos." En mi columna, me referí exclusivamente al comercial de campaña en cuestión. La felicito por la labor de su fundación y por sus esfuerzos para beneficiar a jóvenes que lo necesiten.

Mis palabras las considera usted un "golpe bajo" por provenir de alguien "que pertenece al mismo medio". Acepto y de nuevo lamento que el tono irónico haya hecho que las perciba de esta manera. Le reitero: no es mi talante ni mi estilo. No lanzo golpes...ni altos ni bajos. Nunca, en mis 60 años, le he propinado un golpe a nadie...ni real ni figurado. Usted misma lo ha dicho : "...cuando uno decide involucrarse en temas políticos se expone a todo." La invito a que tome con madurez y non chalance mis comentarios... Le reitero: debemos estar preparados en esta vida para escuchar lo que no queremos escuchar y para tomar, de nuestros detractores y críticos, lo que nos sirva...Lo demás, el tiempo se encargará de ponerlo en su lugar.

Atentamente,

Álvaro Restrepo