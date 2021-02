Respuesta de Rafael Nieto Loaiza a columna de Yohir Akerman (II)

En su última columna Yohir Akerman insiste en sus acusaciones contra mi y en lugar de rectificar se ratifica en sus “planteamientos”.

Dice que se basa en “609 documentos, de los cuales hace parte la página 179, que describen varias operaciones de inteligencia irregular en la (sic) que aparece mencionado Rafael Nieto como ‘núcleo de apoyo directo’”, documentos que dice que están en su poder.

Akerman no solo no es serio sino que además miente. No aparezco mencionado en “varias operaciones de inteligencia irregular”. Me nombran en el folio 179 y ocurre, como expliqué en mi carta anterior, que en ese folio no se habla de ninguna “operación de inteligencia irregular”, como afirma en su última columna.

Como resalté en esa ocasión, en ese folio no se habla de ninguna “operación de inteligencia”, ni de “propaganda negra”, ni de “infiltrar y suplantar organizaciones defensoras de derechos humanos” sino de “defender los intereses del Estado”. De hecho, no se habla de oeneges sino de esa defensa frente a “organizaciones de fachada de grupos armados al margen de la ley”, cosa muy distinta.

En todo caso, como también he dicho, nadie, ni del DAS ni de ninguna parte, me habló nunca de crear una oenege con este propósito o una cualquiera que se llamara Colectivo de Abogados Simón Bolívar ni ninguna otra organización que con otro nombre tenga el propósito del que habla el folio citado. Además, como dije entonces y repito ahora, tal colectivo de abogados no existió y no puedo haber hecho parte ni directamente ni como “núcleo de apoyo directo”, cualquier cosa que eso signifique, de esa organización inexistente.

Ninguna de las afirmaciones que hice en mi carta anterior, señor director, fue controvertida o desmentida por Akerman. Sin embargo, ignora mis afirmaciones y se dedica a hablar de lo que dice él está en los otros folios que, en todos caso, nada tienen que ver conmigo.

En mi carta anterior decía que, aunque sé bien que Akerman no es serio, esperaba que rectificara. Pero para rectificar se necesitan carácter y honestidad, cualidades que no tiene Akerman como queda demostrado en su última columna.

Rafael Nieto Loaiza.

Envíe sus cartas a lector@elespectador.com