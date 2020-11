Revocatoria de Duque, un arma de doble filo

Sacar a Iván Duque de la Presidencia de la República por la vía del referendo puede ser una idea bastante popular, que posiblemente les otorgue una buena exposición mediática a quienes la promueven, pero, ojo, señores, el remedio puede ser peor.

Con esto no quiero defender al gobierno Duque, porque el manejo que le ha dado al país es indefendible. No se puede abogar por un presidente que, en lugar de darles la cara a las comunidades étnicas, prefiere esconderse en el Palacio de Nariño y mandar a su comisionado de Paz no para que medie y trate de calmar los ánimos, sino para que los encienda aún más, tratando de vincular la protesta social con el Eln y las disidencias de las Farc.

Es imposible meter la mano por un primer mandatario que no ha entendido que los métodos con los que el mundo entero ha enfrentado el narcotráfico están agotados, por eso se discuten fórmulas alternativas para hacerle frente y no continuar bañando al sector rural con glifosato.

Es difícil, además, poner la cara por un presidente que no respeta el sistema de pesos y contrapesos y busca capturarlos a como dé lugar. Lo hizo con la Fiscalía, lo hizo con la Defensoría, lo hizo con la Procuraduría y ahora también pretende hacerlo con el Banco de la República.

Por todo lo anterior y muchas cosas más, es humanamente imposible defender a Iván Duque, pero, en el caso de que masivamente la gente decida expulsarlo del primer cargo del país, ¿en manos de quién vamos a quedar? ¿De la vicepresidenta Marta Lucía o del presidente del Senado, Arturo Char?

¿Quién nos va a gobernar mientras se da la transición entre la salida de Duque y la elección de un nuevo presidente que gobierne a Colombia durante los dos años que le faltan al primer mandatario? ¿Los senadores Roy Barreras y Gustavo Petro se habrán puesto a pensar que esto puede ser un arma de doble filo?

Los resultados de la última encuesta de Cifras y Conceptos muestran el manejo que ha dado el presidente a las relaciones internacionales como la mejor gestión, pero con un escaso 15% de aprobación, lo que evidencia que el descontento de la población hacia el primer mandatario es enorme y podría darse el caso de que sea revocado. Si esto sucede, ¿cuál o quién será la solución?

Es cierto que Iván Duque como primer mandatario ha sido un verdadero fiasco, en cada decisión que toma demuestra su inexperiencia en el sector público y desconocimiento del país, ¿pero se han puesto a pensar que “más vale malo conocido que bueno por conocer”? De no salir bien el tema de poner a otro presidente durante el tiempo que le falta, podría empoderar a los francotiradores del Centro Democrático, quienes una vez más saldrían a buscar el regreso a la Casa de Nariño, disparando intriga, cizaña y mentiras, para una vez más salirse con la suya.

El plebiscito por la paz que promovió el entonces presidente Santos con la idea de derrotar a Álvaro Uribe solo sirvió para envalentonar al Centro Democrático. No cometa el mismo error, senador Roy Barreras.

Cambiando de tema. A diario se escuchan en Bogotá las constantes quejas por la posible participación de ciudadanos venezolanos en los delitos que se cometen en la ciudad. No entiendo entonces por qué se extrañan cuando la alcaldesa Claudia López pide aplicar la ley.

