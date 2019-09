Revolcones de ultraconservadores

none

Pues bien: entre dirigentes ultraconservadores de la talla de Nigel Farage, creador del partido del brexit, y de Boris Johnson, es posible que veamos cómo se disminuye el ingreso bruto del Reino Unido debido a la salida de la Unión Europea sin plan B y cómo, en los próximos años, con alta probabilidad, se reducirán su área y su población. Comenzando por la probable salida de Escocia, que tiene la tercera parte del territorio, que votó sí a la independencia con 44 % de los votos en el 2014 y que, sin que conozcamos la fecha, se prepara para nuevas votaciones. Y no tenemos idea de lo que ocurra con Irlanda del Norte a partir del 1º de noviembre cuando se produzca la salida de la Unión.

Al iniciarse la Segunda Guerra Mundial existía un inmenso Imperio británico que contaba con el 25 % de la población mundial y unos 33 millones de kilómetros cuadrados de territorio. Los movimientos de independencia, particularmente después de la Segunda Guerra, desgajaron el imperio, que se convirtió, hoy, en un reino de 67,5 millones de habitantes que moran en 242.000 kilómetros cuadrados, algo más de una quinta parte del territorio colombiano. Al comenzar el siglo XXI, el reino era la quinta economía del planeta. No obstante el descenso, una potencia de primer orden, centro financiero determinante en el mundo. Lo quieren derribar los amigos del statu quo, qué paradoja.

No se necesitan las guerras para que se acaben de desmoronar los imperios. Justamente es el espectáculo que líderes como Boris Johnson, el primer ministro del Reino Unido, le ofrecen al mundo en estos años.