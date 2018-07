La selección Colombia es un muy buen reflejo del país en el que vivimos y su sociedad, pues tiene diversos jugadores quienes representan muchos de los diferentes matices que tenemos y con los que debemos convivir en armonía. Al igual que la selección, Colombia no es ni buena, ni mala, simplemente es el resultado de los diferentes eventos que como sociedad hemos vivido y aun vivimos, y la selección es el resultado de los intentos por pretender actuar de la mejor manera en lo que más saben y naturalmente de tratar de ganar siempre.

Al igual que Colombia, la selección tiene cristianos, esta religión no percibe la vida del mismo modo que otras religiones, pero es una religión y es imperativo respetarla como a todas las demás. Colombia tiene libertad de cultos, lo que indica que la sociedad está cambiando rápidamente y que Colombia tiene que adaptarse para que quepamos todos. No debe para nada ser un obstáculo pertenecer a una creencia u otra para pertenecer a la selección de balompié colombiana. Es por eso que existen diferentes partidos políticos que representan diferentes visiones de como debe ser la sociedad, pues no todos pensamos igual.

La sociedad, como sucedió en el mundial y especialmente con James, tiene lesionados. Existen quienes se lesionan por diferentes razones, los lesionan, o se lesionan solos y tienen por obligación que salir del “juego”. Los lesionados no siempre se afectan así mismos (como le pasó a James), y estos tienen que ser sacados del juego por obligación, pues continuar así, es competir en desventaja. Muchas veces los actores son afectados por la contraparte para sacarlos del camino. Pueden pasar muchos años sin que surja quien los reemplace y este hecho al igual que en un partido de balompié, afecta a la sociedad, muchas veces de manera dramática.

Los delanteros son los encargados de anotar los goles generalmente, igual sucede en el caso de la sociedad, estos ordinariamente no actúan solos, aun cuando celebran como si fuera un acto solo de ellos, corrientemente la jugada se arma desde más atrás. Quienes anotan son la figura que aparece, pero al igual que en la sociedad, diferentes actores logran llegar a anotar, pues tanto en el balompié como en la sociedad, existen los lideres o delanteros y muchas veces defensas. En la sociedad también se necesita de colaboración para poder anotar, es evidente que para lograr el fin, generalmente se trabaje en equipo.

Los arqueros, como el presidente, evitan que les hagan goles, los diferentes actores de la sociedad tienen muchas veces que cumplir la función de arquero. La política está desprestigiada por obvias razones. Ser arquero o Presidente conlleva una gran responsabilidad, en la cual si algo sale mal, generalmente se culpa a estos últimos, pues un gol, tanto en la política como en el deporte cambia la ecuación y no todos los actores manifiestan, fue culpa mía.

Por ultimo está el árbitro, quien no juega, pero influye radicalmente en el desarrollo tanto del juego como de la sociedad. Hace el rol de la justicia, la cual para unos es objetiva y para otros es todo lo contrario, es por eso que en este mundial se usó el VAR (visual aid for referee) el que muestra lo que el árbitro no siempre puede ver. En el caso de la justicia es más complicado el uso del VAR, pues las faltas no siempre pueden percibirse y en el balompié aun cuando se cuenta con esta herramienta, depende mucho del ángulo en el cual hubiera sido filmado.

Muchos el domingo en la final del mundial querían que ganara Croacia, tal vez por ser menos experimentada, que Francia, pero al igual que en la sociedad no siempre gana quien muchos quieren, pues para ganar en política es muchas veces necesario votar. Así es la democracia, aceptar que quienes piensan diferente tienen también la oportunidad de triunfar.