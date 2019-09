¿"Sacó” Maduro a Bolton?

La salida, o despido, del asesor del presidente Trump, confirma que la política exterior de los Estados Unidos se encuentra gobernada por la inminencia de sus elecciones presidenciales, dejando varios interrogantes sobre lo que puede ser la actitud hacia el futuro del aliado más importante de Colombia en su difícil relación con la dictadura venezolana.

Aunque variables y actores siguen siendo los mismos; aunque no es la primera vez que la dictadura envía sus misiles y tanques a la frontera y amenaza con sus aviones rusos; aunque la comunicación gritada siga liderando su arsenal mediático al interior, no se puede dudar que, cada vez, la relación con Colombia y con su propio pueblo viene a peor.

En Venezuela, como en USA, la situación interna determina su postura externa, y está caracterizada por tres elementos:1) la dictadura quiere negociar y dilatar, con la esperanza de que el precio del petróleo se recupere etc., pero no convocará elecciones libres, 2) La fuerza y cohesión de la oposición es insuficiente para forzar esas elecciones, siendo, prácticamente, su única perspectiva una intervención externa, y, 3) el desastre y desbarajuste en la gestión de un mal gobierno aproxima a Venezuela a una situación de caos generalizado en la que un conflicto, como último argumento, no puede descartarse.

Lo ocurrido con el asesor Bolton ha coincidido con la filtración de conversaciones entre el gobierno norteamericano y la dictadura. ¿Se convirtió en una piedra en el zapato para una eventual negociación? Una frase del presidente Trump, en ausencia de consistencia y coherencia en su política exterior, ayuda a esclarecer el despido: “Es alguien con quien realmente me llevé muy bien. Cometió algunos errores muy grandes. Cuando habló sobre el modelo libio para Kim Jong-un, no fue una buena declaración. Simplemente eche un vistazo a lo que sucedió con Gadafi, no fue una buena declaración y nos retrasó. Y, francamente, quería hacer cosas no necesariamente más difíciles que yo. Sabes, John es conocido como un tipo duro. Es tan duro que nos envió a Irak, eso es duro, pero es alguien con quien realmente tuve una muy buena relación, pero no se llevaba bien con personas en la administración que considero muy importantes”

No deja de ser lamentable que el país con los centros de pensamiento más significativos del mundo, que le proveen de los más completos análisis de escenarios y estrategia disponibles, y que ha mantenido una innegable consistencia, históricamente, en su política exterior, resuelva asuntos tan importantes de manera tan improvisada. Pero no por lamentable deja de ser un determinante factor a considerar en la postura de Colombia que deberá observar de cerca, en su relación con la dictadura, el devenir y la influencia de las elecciones norteamericanas.

En ellas la situación hoy es que Trump mantiene firme su piso electoral en el 42%, en un momento en que el expresidente Biden se perfila, con un 27%, como su oponente, dejando ver que si las elecciones fueran ahora sería reelegido. En plena campaña Trump será cuidadoso en llevar al límite su postura frente a la dictadura. Sus asesores le habrían dicho que Maduro pronto caería, lo que evidentemente no ocurrió, llevándolo a afirmar que Bolton “se pasó de la raya” en el manejo de la situación. La raya es, claramente, la proximidad de las elecciones internas y la influencia que puede tener una nueva crisis (China, Irán, Etc.) en su electorado. Maduro, como Putin, lo sabe y por ello presiona mostrando sus misiles (¿Tendrán municiones?) en la frontera.

La postura de Colombia, considerando circunstancias, ha sido consistente, y la iniciativa de denunciar a la dictadura por albergar terroristas recurriendo, simultáneamente, a la convocatoria del TIAR para aumentar la presión , va siendo exitosa, en un escenario en que no ayuda que la oposición en Venezuela esté, proporcional y “adecuadamente”, representada por el famélico y errático Guaidó, mientras, descaradamente, Maduro propicia la desestabilización de la región, convirtiendo el fantasma de una guerra en un último recurso de supervivencia.

