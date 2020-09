Hoy martes a las nueve en punto de la mañana se abre el telón de Oiga, Mire, Lea, el festival de literatura que llega a su sexto año, organizado y patrocinado por la Biblioteca Departamental del Valle del Cauca. Este aniversario será virtual, pero como no hay mal que por bien no venga, todos los colombianos que quieran asistir lo podrán hacer ingresando en oigamirelea.com o por sus redes sociales, y podrán participar de los conversatorios de las 6:30 p.m a las 7:30 p.m. en directo por Telepacífico, canal regional. No hay excusas.

Hoy, repito, se abre el telón con Javier Cercas, conocido internacionalmente y traducido a más de 20 idiomas por Soldados de Salamina (llevada al cine) y Terra Alta, su última obra, premio Planeta 2019. Plato fuerte, fuertísimo, entrevistado por Diego Martínez Lloreda, conocedor a fondo de su obra.

Y hoy mismo, a las 6:30 p.m, en directo por Telepacífico, nada más ni nada menos que Guillermo Arriaga, ese mexicano, director de cine, ganador de premios con películas como Amores perros, Babel y The Burning Plain, y escritor de una potencia incendiaria, conversará con Víctor Diusabá sobre Salvar el fuego, libro que quema desde sus primeras páginas, narrado a tres voces que fluyen arrasando lo que tocan, dejando marcas profundas en cada página, mezclando pasiones, venganzas y vergüenzas que se trenzan con un amor condenado y desenfrenado, desnudando sin pudor las miles de facetas de su México convulso, complejo, luminoso y violento. Un libro fuera de serie, salvaje y tierno, que se sale del cauce normal.

En el intermedio, o sea, durante el día, también se escucharán las voces de Darío Henao, en homenaje a ese grande Manuel Zapata Olivella, que nos legó su herencia con Changó, el gran putas. Fernando Cano y el recorrido por Colombia con su lente, conversando con Jorge Idárraga. Pilar Quintana, ya famosa, se viene con toda con sus cuentos feroces, uno de ellos donde el lobo es el bueno y Caperucita es feroz, conversando con L. C. Bermeo. Los relatos con sabor caleño de Andrés Rojas dialogando con Alejandra López. Gaspar Guatín, autor de Relatos de reconciliación, con Juan Fernando Merino...

El que quiera más, como decimos los vallunos, que le piquen caña. En el coloquial sentido de “mejor no puede ser”, y no en el símbolo de esta reciente tragedia que nos golpea del asesinato de cinco menores en un cañaduzal.

Precisamente, desde hoy martes hasta el sábado los colombianos tendremos la oportunidad de respirar otro aire y mirar nuevos horizontes a través de las letras. Oiga, Mire, Lea los invita a todos a participar y gozarse este evento que la Biblioteca Departamental del Valle les ofrece para aislarse un poco de estos momentos turbios y polarizados que estamos viviendo.

Los días siguientes aparecerán Héctor Abad Faciolince, Juan Villoro, la controvertida y fascinante nicaragüense Gioconda Belli, Yolanda Reyes, Daniel Samper Pizano, Javier Ortiz Cassiani, Andrés Felipe Solano, Jon Lee Anderson, Gustavo Álvarez Gardeazábal, Sara Jaramillo —con su catarsis en Cómo maté a mi padre—, Ricardo Silva Romero, Juan Esteban Constaín, Mario Jursich, Santiago Gamboa, Margarita Vidal, Julián Chang, Mábel Lara, Ginna Morelo, Margarita Cuéllar y Gloria Susana Esquivel.

A título personal y como integrante del comité gestor, solo me resta felicitar a la Gobernación del Valle; a Mónica Perlaza, actual directora de la Biblioteca Departamental; a Nelson Parra; a Catalina Villa, coordinadora de todo el festival; a todo el equipo de trabajo consagrado para culminar este sexto aniversario y a las empresas del Valle que hicieron posible el milagro.

Oiga, Mire, Lea y vea que nada ni nadie detiene la cultura. La pandemia nos catapultó a escala nacional e internacional. Basta con meterse en la web.

Posdata. Un regalo del Valle del Cauca para toda Colombia. Recuerden: un libro puede cambiar una vida.