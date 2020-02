Se nos vino esa gente

Por el Centro Democrático no se vislumbra quién pueda suceder a Iván Duque, ni tampoco qué le pueda suceder a éste, quiero decir, si su mandato termina con aceptación o con el despojo de favorabilidad a que se le sometió desde un principio por amigos del gobierno anterior y por los de una franca tendencia revolucionaria con visos de pacifista. Para ganarse los insultos más bajos no veo quién se le esté midiendo por ahora, ni el redivivo Óscar Iván (el “Zorro”, burlado presidente del 14), ni Paloma, ni Nieto Loaiza, ni Londoño, ni el benemérito bachiller (para mí sí que lo es).

Es de la naturaleza humana que un crío que no ve en su padre a un trabajador ordinario, de esos que luchan al sol del mediodía para que en su hogar no falte el almuerzo y alcance para la pensión del estudio, sino al excelentísimo señor presidente de la República, rodeado de personas mayores, hombres y mujeres bien puestos y perfumados, pero todos inferiores y dependientes suyos, tiene que pensar que ese mismo es su futuro, para él apenas un monótono trabajo gubernamental.