Sebastián Yatra habla del amor y cuenta la historia detrás de la canción Magdalena

En este episodio de “Esto es amor”, el cantante colombiano Sebastián Yatra nos explica el significado de Sutra, la exitosa canción de reguetón que grabó con Dálmata, y de Mantra, el nombre de su más reciente disco, que incluye la canción Magdalena.

También hablamos del poliamor, confiesa que nunca ha estado en una relación abierta pero no se niega a esta posibilidad. Le preguntamos qué tan difícil es mantener una relación sentimental con los viajes y giras que le exige su carrera.

Sebastián descubre su lado espiritual y nos cuenta cómo es su relación con Dios.

Esto es amor es un programa de entrevistas de El Espectador donde diferentes personajes de la vida pública son invitados a responder la pregunta ¿qué es el amor?

Presentado por Natalia Piza (@NataliaPizaC). Este episodio incluye un fragmento de la canción "You are so funny" de Josh Armistead, Creative Commons, y la fotografía es de Revista Vea.