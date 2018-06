Señor títere,

Sé muy bien que usted jamás va a aceptar su condición de títere, y que por eso me exigirá que lo llame de don por encima de todas las cosas, pues cree que el don significa mando, y por lo mismo, dominio de sí mismo. Pero verá, desde su posición de eterno títere es posible que no vaya a admitir que lo es, y es más posible aún que no lo pueda ver. Incluso señalará a otros por ahí de títeres, y considerará que al señalarlos, y simplemente por señalarlos, usted no lo es. La condición de títere es así. Acostumbrados a que nos manden y nos mangoneen, hemos ido viviendo convencidos de que esa es la norma, o sea, lo normal, y no le vemos ningún problema a ser usados por otros, o mejor, a que otros nos den órdenes, pues al fin y al cabo todos recibimos órdenes de otros, que es como decir, todos somos títeres manejados por un titiritero.

La diferencia, la gran diferencia, es que unos reciben órdenes de un alguien con quien están de acuerdo, y ese, a su vez, las recibe de otro con quien también está de acuerdo, y las órdenes de uno y de otro son por un trabajo en común, hecho por una comunidad, de donde viene la palabra comunista, mire usted. Otros, como usted, reciben órdenes de un jefe que impone sus leyes para sacar provecho de ellas, y quienes lo mandan a él también imponen leyes para mantener su poder, su fortuna. Inmerso en ese mundo del mangoneo, usted se da razones para ser títere, se justifica, sin pronunciar la palabra, claro está. Y hasta se convence de la necesidad de serlo. Les obedece a sus jefes, a quienes considera sus benefactores y a otros más, y mientras más obedece, menos criterio propio tiene. Yo digo que quien no tiene criterio no puede mandar.

Por eso, a lo sumo, repite, y mientras repite, se llena de inseguridades, porque llega a un punto en el que no sabe qué debe repetir ni qué le conviene a su titiritero. Entonces se equivoca, o, según su jefe, se equivoca, y en dos o tres de esas equivocaciones decide cambiar de títere, porque lo importante para él, para ellos, no son los humanos, no es usted, no soy yo, obviamente, son sus riquezas y su poder, y el poder, para tener más riquezas. Al irse, usted dará un discurso, dirá una verdad que no es la Verdad para no molestar a sus jefes, pues no querrá perder para siempre el falso poder que tenía, y todo lo falso que conoció con el poder siendo un simple títere, como que lo saludaran con venias y le dijeran don.