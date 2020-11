Ser de centro sin ser baboso

A diferencia de la geometría, el centro no es un punto medio, anodino por incoloro e insaboro; no es la posición para no tomar posición. Por el contrario, es una posición que trasciende los extremos por no ser fruto de un simple acomodo, si se quiere equidistante entre los extremos –tomando un poco de uno y otro-, sino el resultado de un proceso de reflexión que implica transformar las posiciones radicales que se confrontan, para avanzar hacia una síntesis, que es la propuesta centrista, construida racionalmente y con la capacidad de generar emociones movilizadoras de opinión, pero, a diferencia de lo que sucede con las posiciones extremas, son emociones fundamentadas en propuestas razonadas, elaboradas; no hay acción política sin emocionalidad incluida.

Podríamos decir que el centrismo es un modo de entender realidades concretas y de actuar en consecuencia, sin buscar imponerse a las circunstancias; es, en ese sentido, reformista y no revolucionario. Las asume para transformarlas, por lo general de manera progresiva, a partir de reconocer lo que son; es realista no idealista. Es pragmática y por ello, y según las circunstancias, busca combinar la dinámica de transformación con la de conservación; la acción rápida y la gradualidad.

En una palabra, es el conducto político para actuar y transformar, a partir de construir y no de destruir, convocando sin condiciones a todos los ciudadanos de buena voluntad –un término en desuso, pero que no ha perdido sentido y vigencia-. La democracia, a diferencia de las revoluciones y del autoritarismo, se juega en el centro, entre un centro derecha y un centro izquierda, cada uno defendiéndose del correspondiente grupo radical; centros que pueden hacer acuerdos entre sí, tarea en la cual juega un papel fundamental la claridad y la capacidad negociadora.

Para sacar adelante sus propuestas, al recién electo Joe Biden, le toca navegar en el centro. Su primera gran tarea política sería definir sus relaciones y compromisos con el ala radical de su propio Partidos Demócrata, la del senador Sanders. De ello dependerá en un alto grado la neutralidad y apoyos concretos que le puedan dar los republicanos moderados (¿la centro derecha que hasta Reagan era el espacio político del Partido Republicano?). Hablo de la situación norteamericana porque nos puede dar luces de cómo podría desenvolverse el panorama colombiano donde por el momento lo único claro es la proliferación de candidatos variopintos, con una sola característica en común: pretender representar un centro que a la fecha se presenta indefinido, baboso e informe. El centro izquierda que busca Jorge Enrique Robledo y el centro centro de Sergio Fajardo y centro derecha de Roy Barreras.

Lo único que está claro y los anima es que la mayoría de los colombianos se consideran de centro, según la reciente encuesta de Cifras & Conceptos. Aún no empieza la necesaria depuración que irán haciendo los ciudadanos a medida que conozcan a los aspirantes, en sus condiciones personales y en sus posiciones y planteamientos. Hasta ahora no hay una novedad que pueda atraer en el 2022 al elector. Veremos si a partir de las propuestas y posiciones de los aspirantes empiezan a perfilarse alternativas.