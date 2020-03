Shh... Shh...

Además de dejar locos a los agentes del mercado, que ostentan “educación privilegiada”, acentúan la brecha con la mayoría de la población analfabeta financiera (Colombia’s Unpredictable Central Bank Vows to Talk Much Less, 5/3/2020); note que esta referencia la tomo de Bloomberg, un moderno “Ciudadano Kane”.

Hay demasiado ruido en las comunicaciones. Evocando la onomatopeya interpretada por Björk en It’s Oh So Quiet, esta columna elogia el silencio y la tranquilidad; polisémico, también hace referencia a cierto vulgarismo anglo que califica a la viralidad tecnológica y protagonismo contagiado.