Sí a la consulta anticorrupción

Desde que me interesé por observar y analizar los hechos políticos de Colombia, he sido espectador de diferentes escándalos de corte nacional y local, que en lugar de disminuir han venido en aumento año tras año y que parecen no tener control ni límites, y que no se van a terminar, ni a disminuir, si los ciudadanos no intervenimos directamente.

Es así como al igual que muchos colombianos que me son contemporáneos he sido espectador de escándalos como el proceso 8.000, Caprecom, Termoríos, Chambacú, Dragacol, Foncolpuertos, el pomaricazo, chuzadas del DAS, zonas francas, parapolítica, Farcpolítica, Yidispolítica, notarías, falsos positivos, carrusel de la contratación en Bogotá, Interbolsa, Saludcoop, DMG, Reficar, Odebrecht, Panama Papers, cartel de la toga, cartel de la hemofilia, alimentos escolares, etc., que han tenido como protagonistas a diferentes congresistas de distintos períodos, lo mismo que a funcionarios de los gobiernos nacionales de Ernesto Samper, Andrés Pastrana, Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos y también de administraciones locales como la de Samuel Moreno (Alcaldía de Bogotá), Kiko Gómez y Oneida Pinto (La Guajira), Patrocinio Sánchez (Chocó), etc.

Todos estos hechos de corrupción, que han sucedido en diferentes períodos de tiempo y que involucran a personal de las tres ramas del poder público, me han llevado a la conclusión de que esto no se va a acabar, si no es por la intervención directa de la ciudadanía, que es la única que puede obligar a quienes tienen en sus manos las grandes decisiones de nuestro país a tomar el toro por los cuernos para que se legisle en favor de las buenas prácticas en materia de gobierno, y se ejerza la función pública con total transparencia.

Aquí se requiere de la decisión total de los ciudadanos del común, quienes nos hemos visto asaltados en nuestra buena fe, para que se le establezcan límites a una gran cantidad de señores y señoras que llegan al poder, no con la intención de ayudar a construir un mejor país, sino con la idea de robar a manos llenas las arcas públicas, conformando clanes donde participan sus amigos y familiares, alimentándose de grandes contratos con el Estado.

Es por esto que los colombianos no podemos desperdiciar esta oportunidad gracias a la iniciativa de la excongresista Claudia López y la senadora Angélica Lozano, que ha sido apoyada por diferentes congresistas como Rodrigo Lara, Jorge Robledo, Luis Fernando Velasco, Antonio Sanguino, Antanas Mockus, y que cuenta con el respaldo ciudadano de diferentes personajes como María Cecilia Botero, Julián Román, Daniel Samper Ospina, Vicky Hernández, Tatiana Rentería, Santiago Soto, Cony Camelo, etc., para demostrarles a quienes han hecho de la política en nuestro país que estamos cansados y no vamos a permitir que continúe el saqueo a los recursos públicos.

En Colombia ya hemos tenido demasiados hechos de corrupción que han terminado por colmarnos la paciencia a los ciudadanos del común, por lo que cada vez nos es más difícil creer en un político, por bueno que este sea. Es por esto que me uno a la consulta anticorrupción, porque es la única manera de obligar a quienes tienen la responsabilidad de dirigir al país desde las distintas ramas del poder público a que lo hagan con la transparencia y la ética que corresponde.

La consulta anticorrupción cuenta con mi voto positivo.