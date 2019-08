none

Es evidente que Teo sabe leer el partido en el momento. Descubre cuál es la debilidad del rival, quién ofrece ventajas de marca, por lentitud o simple distracción. Es allí donde un pase vertical debe ser aprovechado por un extremo o lateral de su equipo. Jugar bien no es solamente saber controlar un balón o hacer arabescos. Teo en espacios reducidos que llaman los entendidos, ejercita una jugada de toda la vida, válida y reconocida, como es una pared: pasar el balón a un compañero y que este lo devuelva superando a un adversario.

Una apreciación muy personal de Julio Comesaña, el técnico del Júnior, dio pie a una sana polémica. Para él, Teo Gutiérrez es el mejor jugador de los últimos 20 años en nuestro fútbol. Quiero entender su apreciación, porque cada uno tiene su candidato a ese señalamiento. Buen jugador es aquel que juega bien y hace jugar mejor a sus compañeros. Capaz, en determinada acción, de ofrecer un pase-gol, o con movimientos de distracción ir a sitios donde no va a estar el balón, pero sí los defensas rivales, facilitando así el ingreso de un compañero a una zona más limpia y clara.

“Siempre que llovió, paró”. Este dicho es apropiado para Independiente Santa Fe. Logró finalmente ganar, después de una sequía larga y preocupante de resultados, de flojos resultados. No alcanzó para seguir en la Copa local, pero como lo anotó su técnico Harold Rivera, debe ser el comienzo de una etapa orientada a mejorar y alejar las sombras preocupantes del futuro.