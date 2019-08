Siguiendo a AMLO

none

El gobierno de AMLO amenaza con cerrar el prestigioso Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, una entidad autónoma, técnica, que mide la pobreza y la desigualdad, analiza y ofrece recomendaciones sobre el diseño y la marcha de la política social. Esto no sorprende: a los mandatarios con tendencias autoritarias no les gustan las mediciones y las opiniones independientes que pudieran molestarlos (algo de esto hemos visto en Colombia con el DANE).

Las encuestas muestran que AMLO sigue siendo enormemente popular. Con la oposición golpeada en las urnas, desprestigiada y en desbandada, su voz llena el espacio político de México. Con mayorías en el Congreso y el carisma de su presencia en los medios de comunicación, su voluntad se impone casi sin discusión. Esto, sin embargo, no ha impedido algunas grietas y disonancias, sobre todo entre el mandatario y los intelectuales, y también entre él y algunos exfuncionarios. El caso más sonado fue el del secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, quien con una dura carta de renuncia denuncia el voluntarismo y la improvisación del jefe de Estado, sus “decisiones sin sustento” y, lo que es peor, la presencia de personas con conflictos de intereses económicos en el primer anillo de AMLO.