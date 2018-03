Las cínicas declaraciones del “máximo” —como le dicen ahora— líder de las Farc, o las ex-Farc, no sé cómo llamarlas, que salió antenoche ante las cámaras de la televisión nacional con carita de ternero degollado diciendo que no tienen con qué comer, me recuerdan la fábula de Rafael Pombo de la pobre viejecita sin nadita que comer.

Y agregó que el Estado les está haciendo conejo con las promesas y que el proceso de paz atraviesa por uno de sus más peligrosos momentos, amenazando entre líneas que si no les dan el maná, pues de seguro vuelven al monte del cual nunca han salido.

Y remata ofreciéndole al Gobierno su intervención para apaciguar los ánimos con el Eln, cual salvador de la restitución de los diálogos de paz con sus socios de tantos años.

Se necesita ser muy caradura para hablar de la falta de alimentos de una organización que no hay semana en que no le aparezcan caletas y propiedades aquí y en el exterior, de las cuales juran que no tenían ni la menor idea (vaya, vaya) y que suman ya más de dos billones de pesos.

Así las cosas, remata el “máximo” jefe en tono desafiante, es muy difícil adelantar su proceso político y por eso este descarado chantaje al Gobierno, que no tiene de dónde sacar recursos para darles los ríos de oro y miel que están exigiendo.

Olvida el “máximo” jefe las hambrunas que hicieron pasar él y sus compinches a cientos de miles de colombianos, a los que sitiaron por hambre cuando no los asesinaron a mansalva delante de sus hijos, para no dar más detalles, pues la lista de atrocidades sería interminable.

Y ya que se reintegraron (¿?) a la vida civil, qué bueno que comiencen a padecer las afugias de un Estado pobre al que, por culpa de ellos mismos, con tantas millonadas que les han dado, viajes y Toyotas blindadas, no le alcanza la platica para tenerlos en una tacita de plata, que es lo que dicen merecerse por haber acallado sus fusiles...