Sobre las vacunas y un editorial

Es claro el mensaje del editorial “Con el arribo de las vacunas, a frenar la desinformación” (22 de noviembre de 2020), pero decir que “internet está diseñado para fomentar los discursos que nos conmueven e irritan” es la salida fácil para explicar una situación que no tiene su origen en internet. La raíz del problema está en el lamentable estado de la educación, no solamente en Colombia, sino en muchos países del mundo. Preguntémonos: ¿por qué el director y el comité editorial de El Espectador, así como la clase intelectual en general, no compran estas teorías conspirativas para las cuales está “diseñado” internet? La respuesta es sencilla: porque son educados. La solución del problema entonces está en construir un sistema educativo que le enseñe a la gente (a la mayoría, por lo menos) a pensar, a entender y a encontrar soluciones a los problemas que se nos presentan continuamente. El principal de los cuales es ahora cómo cuidar nuestra salud, lo cual atenta gravemente contra los intereses de las grandes corporaciones cuyas ganancias provienen de la venta de bebidas azucaradas y comida chatarra.

Ricardo Gómez. Guapi, Cauca.

Un lector de El Espectador y “El Vespertino”

