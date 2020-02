[sin titulo]

Más sombras que luces

Excelente lo aportado por el analista Andrés Dávila en el diario El Espectador (15 de febrero de 2020, pág. 6), sobre los movimientos ministeriales de Iván Duque. En primer lugar, porque pone de presente las salidas en falso de funcionarios de la administración actual, entre ellos la exministra del Interior Nancy Patricia Gutiérrez cuando catalogó el proceso de paz como semifallido y no por parte del Gobierno. Preguntamos: ¿acaso no ha sido la presente administración la que ha venido poniendo palos en la rueda para que el proceso de paz no avance? Recuérdense las objeciones a la JEP del mismo Duque, que fueron descartadas por la Corte Constitucional. Amén de la matanza de líderes sociales, que, en vez de frenarla, se minimiza al contabilizar el número de homicidios ejecutados contra ellos.

En segundo término, los nuevos ministros en verdad representan más de lo mismo. No se prevé en ellos un cambio de dinámica para sacar a la luz verdaderas políticas públicas que favorezcan a amplios sectores de la población, sino que vienen a engrosar una burocracia de partidos que se dicen independientes y divididos, pero que quieren hacer parte de un gobierno sin acogida en términos de desaprobación y por el bajo perfil de los funcionarios que hacen parte de la administración actual.

Finalmente, y tal como lo advierte el citado analista, muy a pesar de que al actual Gobierno le restan dos años y cuatro meses, no se avizora el querer sintonizarse con la ciudadanía, sino que gobierna a sus espaldas, todo ello apuntalado por una incapacidad a toda prueba en su recorrido, de allí que el trayecto faltante tenga más sombras que luces.

Edgardo Enrique Salebe Morr. Barranquilla.

Sobre el aborto

Respeto y valoro en gran medida el valor de informar y de ayudar a tomar posición a la opinión pública frente a los principales problemas del país. Agradezco su trayectoria histórica y de información.

Debo decir, sin vacilación, que tienen razón en su argumento de hacer que se le respeten, protejan y promuevan los derechos a la mujer colombiana. Sin embargo, y con el doble de convicción, ustedes se equivocan con su editorial sobre el aborto porque, lejos de promover, respetar y proteger los derechos, también, de las criaturas en gestación, los ignoran gravemente. Porque no le están dando voz a quien no tiene voz, y ese es o debe ser uno de los principios básicos de los medios de información, como se hacen llamar hoy ustedes de manera sospechosa, lo que sí fueron en su trayectoria histórica. No nos dejemos robar la identidad por estar a favor o en contra de un lado político o ideológico. Simplemente sigan la verdad de la información.

Fabián Fernando Ico Valderrama.

